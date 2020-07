Karolina Wojtas, Untitled, from the series "We can't live without each other" © Karolina Wojtas





Leo Amino, "Composition #25" (1952) © the Estate of Leo Amino, courtesy the Estate of Leo Amino and David Zwirner

Die polnische Künstlerinsetzt sich immer wieder mit einerauseinander, die Konformität über alles stellt, selbst an den Kunstschulen, erzählt Cat Lachowskyj, die sich fürmit der Künstlerin unterhält . Auch aus diesem Grund wandte sich Wojtas früh derzu, wo sie die größte Freiheit hatte. Das zeigt zum Beispiel die Serie "We Can't Live Without Each Other", in der sich Wojtas mit der Tatsache auseinandersetzt, dass sie ihren, dass sie ihn am liebsten umgebracht hätte: "Ausgehend von meinen Erinnerungen begann ich, seltsame und beängstigendezu entwerfen. Ich fand eine Unmenge von Postings im Internet, die von Kindern verfasst wurden, die Rat suchten, wie sie ihre Brüder und Schwestern erschrecken oder ihnen Schaden zufügen können. Geschwisterbeziehungen sind so seltsam - sie sind die engsten Familienmitglieder, aber manchmal auch die schlimmsten Feinde, die sich um die Liebe der Eltern streiten. Aber um niemanden zu erschrecken: alle diese Bilder wurden inszeniert. Und ich habe einzu meinem Bruder!"





Bei stellt John Yau den kaum bekannten japanisch-amerikanischen Künstlervor, dessen Arbeiten die Galerie David Zwirner in New York gerade ausstellt. "Amino hing nie in der Cedar Bar ab oder im Club, noch wurde er Mitglied der American Abstract Artists - den drei geselligen Zusammenkünften für moderne Künstler in New York in den. Er schien keinen Wunsch zu haben, Teil einer Gruppe zu werden. Dennoch war er nicht daran interessiert, sich als japanischer Künstler zu identifizieren, wie es seiner Meinung nach Noguchi und der Maler Yasuo Kuniyoshi getan hatten. Es ist klar, dass Amino weder daran interessiert war, diezum Schlüssel seiner Kunst zu machen, noch daran, sich, weil er wahrscheinlich wusste, dass er das nie könnte; man könnte sagen, dass seine Kunst diese Erkenntnis widerspiegelt."Außerdem: Gregory Eddi Jones denkt mit Brea Souders' Fotoserie "Vistas" fürdarüber nach, wieunsere Art zu reisen und unseren Blick auf Landschaften verändert hat. Marlen Hobrack besucht fürden Designerin Chemnitz. Philipp Hindahl unterhält sich fürmit Sean Raspet und Lucy Chinen über. Wenn man schon beginnt, Museen zu entkolonisieren, könnte man in Britannien am besten gleich mit derim Britischen Museum beginnen, meint Sam Jacob in der Art Review. Sein Vorschlag: die Skulpturen und Friese nach Griechenland zurückgeben und den, in dem man dann darüber meditieren kann, was falsch lief. Dani Terbu besucht für ihr Blogdie wiedereröffnete