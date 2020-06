"Wissenschaftliche Autorität bedeutet nicht Unfehlbarkeit", erinnert der Frankfurter Philosophie-Professor Marcus Willaschek in der FAZ mit Blick auf die Kritiker von Immanuel Kant (und Christian Drosten). Kants rassistische, antisemitische und frauenfeindliche Äußerungen ließen sich nicht leugnen: "Natürlich muss man sehr genau prüfen, ob Kants Fehlurteile sich auf seine Ethik, Rechtsphilosophie, politische Theorie und andere Teile seines Werkes ausgewirkt haben. Nach allem, was wir wissen, ist das zumindest für die grundlegenden Ideen und Thesen seiner praktischen Philosophie - den kategorischen Imperativ, das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, die Idee einer Weltfriedensordnung - nicht der Fall. Mit Blick auf andere Thesen - Kants Beschränkung des aktiven Wahlrechts auf männliche Besitzbürger, der rechtlich untergeordnete Status von Frauen, die Reduzierung der Natur auf ein bloßes Mittel menschlicher Selbstverwirklichung - fällt die Prüfung weniger positiv aus. Doch auch das zeigt nur, was ohnehin klar ist: Kant war kein moralisches oder philosophisches Orakel; die Lektüre seiner Schriften ersetzt nicht eigenes Denken und Urteilen."



In ihrer taz-Kolumne ist Isolde Charim nicht sehr glücklich mit dem neuen Denkmalsturz, denn nach dem Tod von George Floyd gehe es in den USA nicht um Minderheitenrechte, sondern um gleiche Rechte für alle: "Das ist keine Identitätspolitik, die Minderheiten stärken und damit auch in eine Nische stellen will. Es ist vielmehr eine neue Perspektive auf die Gesamtgesellschaft - aus einem spezifischen Blickwinkel. Aus jenem, wo offensichtlich wird: Die Gesellschaft genügt ihren eigenen Ansprüchen nicht. Sie verfehlt ihre eigenen Prinzipien: Gleichheit vor dem Gesetz, Gleichbehandlung der Bürger. Es ist ein Aufstand jener, denen ihr Bürgerstatus aufgrund ihrer speziellen Identität verweigert wird. Und die diesen nun aufgrund ihres Menschseins einfordern. Genau das macht auch ein breites Bündnis möglich. Genau das ermöglicht auch, dass sich Menschen aller Hautfarben an dieser Auseinandersetzung beteiligen. Nun mittels Denkmalstürzen wieder Identitätspolitik zu betreiben, ist ein Rückschritt."



Auf taz online schreibt Jan Feddersen den Nachruf auf den im Alter von 85 Jahren verstorbenen israelischen Politikwissenschaftler Zeev Sternhell: "So sehr er sich als Zionisten, ja 'Superzionisten' bezeichnete, so sehr wollte er andererseits einen gleich starken Nationalstaat der Palästinenser als Nachbarn Israels. Wer das eigene Land, eben Israel, ernst nehme, müsse das andere Land, das der Palästinenser, ebenso respektieren."