Auch in der amerikanischen Theaterwelt gibt es "", schreibt Verena Harzer in derin einem Theaterbrief aus New York: "der am Broadway engagierten Schauspieler*innen sind Schwarz. Schwarze Künstler*innen kommen meistens nur am Rande vor. Als '', zum Beispiel. So wirdgenannt, das von einem Schwarzen Autor beziehungsweise einer Schwarzen Aurorin geschrieben wurde. Oder als ''. Das istoder die eine Schwarze Schauspielerin, die in eine Produktion gecastet wird, damit diese. Bezeichnend genug, das es dafür allgemein bekannte Begriffe gibt. Diversität aber ist längst nicht das Kernproblem. Rassismus ist eine Frage der Macht. Und die ist klar verteilt. Wie eine 2019 veröffentlichte Studie zeigt, sind fast 90 Prozent der leitenden Funktionen an New Yorker Theatern von Weißen besetzt."Die Feuilletons trauern um den im Alter von 87 Jahren verstorbenen Schauspieler, der vor allem für seine Fernsehrolle als "Motzki" berühmt wurde. In dererinnert Peter Laudenbach an einen "": "Wer Jürgen Holtz zuhörte, hatte manchmal das gespenstische Gefühl, jemandemzuzuhören." Schon früh "klebte daswie Pech" an dem DDR-Schauspieler, schreibt Reinhard Wengierek in der: "Wie andere Künstlerkollegen auch wurde Holtz immer wieder kaltgestellt. Wurden Inszenierungen und Filme, an denen er mitmachte, verboten. Trotzdem holte man ihn,, ans große erste Haus im kleinen Land: ans Deutsche Theater Berlin. Wo er zwischen 1966 und 1974 gerade mal zehn Rollen bekam. So ging der Staat um mit seinen kostbaren Kunst-Ressourcen." Im erinnert sich Christine Wahl an Holtz' letzte große Rolle als Galileo Galilei am Berliner Ensemble: "Nackt stand er in Castorfs Inszenierung an der Rampe und wirkte - wiewohl von achteinhalb intensiven Lebensjahrzehnten gezeichnet - gleichzeitig; als hätte er wirklich die Kraft, alles noch einmal neu zu hinterfragen." In derschreibt Irene Bazinger.Weiteres: Im Gespräch mit Stephan Hilpold schimpft, Direktor des Theaters an der Josefstadt, über die österreichischen Corona-Einschränkungen: Auf der Bühne "darf es keine Einschränkungen geben. Das Entscheidende ist doch: Wenn es zu Einschränkungen kommt, dann hat der, den Entfall der Einnahmen zu ersetzen. Bedingungslos. In der stellt Shirin Sojitrawalla das neuevor, bestehend aus der Dramaturgin Inga Schonlau, dem Regisseur Antu Romero, der Dramaturgin Anja Dirks und dem Schauspieler Jörg Pohl, der gleich die neue Leitlinie vorstellt: "'Mitbestimmung undund unfreiwillige Selbstausbeutung' … Das Theater als 'Reservat der Freiheit'."Besprochen werdenChoreografie "Extra Time" beim " tanzmainz-Festival im Mainzer Staatstheater ( FR ) und das Festival "Radar Ost digital" im Deutschen Theater Berlin ( taz ).