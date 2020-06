Für den amerikanischen Autor zeigt sich gerade, dass Identitätspolitik nur in eine Sackgasse führen könne, denn Donald Trump sei der größte Identitätspolitiker von allen, sagt er im-Interview mit Wieland Freund: "Meine These, die meines Erachtens gerade bestätigt wird, lautet: Obwohl Rasse nichts Reales ist, ist der Rassismus sehr real und erst er und seine Kategorien, die uns nach Hautfarben trennen, ist es, der uns spaltet. Das Paradoxe ist, das wir den Rassismus nie überwinden oder besiegen werden, wenn wir, die aus dem Zusammenprall von Europa und Afrika in der Neuen Welt und dem Bedarf nach unbezahlter Sklavenarbeit hervorgegangen sind. Wir müssen deshalb zwei Dinge gleichzeitig tun: Rassismus bekämpfen und aufhören, uns selbst und andere durchzu sehen."Amerika braucht sieht Meret Baumann im Leitartikel der. Denn auch wenn sich in den vergangenen Jahrzehnten einiges zum positiven gewandelt habe im Miteinander von Schwarz und Weiß, sei die immense wirtschaftliche Ungleichheit noch größer geworden: "Im Jahr 2016 verfügte eine durchschnittliche schwarze Familie über einen Zehntel des Vermögens einer weissen Familie und über ein rund 40 Prozent tieferes Einkommen", schreibt Baumann: "Laut Daten der letzten fünf Jahre werden Afroamerikanerwie Weiße. Ihr Anteil an den Covid-19-Opfern ist mindestens doppelt so hoch wie jener an der Gesamtbevölkerung, und Schwarze sind auchinfolge des Virus betroffen. Fast die Hälfte der Afroamerikaner, aber nur ein Viertel der Weißen hatte im April Mühe, die Rechnungen zu bezahlen. 'Ich kann nicht atmen', die letzten Worte Floyds und der Slogan der Proteste, steht so sinnbildlich für alle diese Notlagen."Ebenfalls in der nimmt der konservative amerikanische Ökonom im Interview die schwarze Bevölkerung in die Pflicht und warnt davor, die Polizei zum Feindbild zu machen: "Afroamerikaner in den Städten sind in erheblichem Mass Opfer von Raub, Vergewaltigung und Mord, und oft sind die Täter auch schwarz. Derist die wichtigste Aufgabe des Staats, und viele Afroamerikaner können sich in ihren Häusern nicht sicher fühlen. Die Polizei ist Teil der Lösung dieses Problems.."Die Polizeigewalt in den USA ist ein großes Problem, aber richtig übel ist sie in meint der Schriftstellerin einem Text, den dervon derübernimmt: "immer nur für die Weißen,", mahnt Cuenca: "Obwohl eine fragile Identitätspolitik in jüngerer Zeit versuchte, die Ungerechtigkeit etwas abzumildern, hat das Land, das als letzte westliche Nation die Sklaverei abschaffte, seinen strukturellen Rassismus beibehalten. Diese Ungleichheit findet sich nicht nur in den Unterschieden im Einkommen und im Zugang zu Bildung und Gesundheit wieder, sondern in viel brutaleren Zahlen. 42.000 Menschen wurden 2019 in Brasilien ermordet, zwei Drittel von ihnen waren schwarze Männer, die meisten zwischen 15 und 29. Auch Brasiliens Polizei tötete 2019 viel,. Brasiliens Beamte sind damit die. Mehr als 75 Prozent ihrer Opfer sind schwarz."Die Bilder aus den USA entfachen bei Arno Widmann in derein Feuerwerk an Assoziationen. Vor allem aber fühlt er sich an die sechziger Jahre erinnert, als der Aufbruch der sbald in Zerfall und Spaltung mündete: "Noch wenige Jahre zuvor waren weiße Studenten in die Südstaaten gezogen, um dort inSchwarzen beizustehen, die sich in Wählerlisten eintragen wollten. Solche Aktionen gerieten jetzt in den Verdacht des Paternalismus. Die Bürgerrechtsbewegung zerfiel in verschiedene einander oft heftig bekämpfende Gruppen.war schon im Februar 1965 von einem Mitglied der 'Nation of Islam', deren Sprecher Malcolm X einst gewesen war, wegen Verrats erschossen worden. Am 4. April 1968 wurdein Memphis von einem mehrfach vorbestraften weißen Rassisten erschossen. In mehr als 110 Städten der USA kam es danach zu Protestaktionen, bei denen insgesamt 39 Menschen ums Leben kamen, 2000 verletzt und 10 000 Personen festgenommen wurden."Dieübernimmt einem Artikel aus der, in demPolizeigewalt gegen Schwarze ebenso anprangert wie Jahrzehnte der Diskriminierung und den Tod vieler Schwarzer während der Corona-Pandemie: "In diesem Frühling sind im schwarzen Amerika mindestens 23.000 Menschen an Covid-19 gestorben. Das Coronavirus hatgeschlagen." Außerdem bringt dieeine riesige Recherche zu einer Gruppe von Bundeswegr-Reservisten, die bereits 2015 eine rechtsextreme Preppergruppe gebildet hatte.