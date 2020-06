"Uns weißen Amerikanern den eigenen Rassismus vor Augen zu halten, wie es vieledieser Tage mit Herablassung empfehlen und praktizieren, ist … allzu", schreibt der Literaturwissenschaftler in der. Stattdessen müsse der "unsichtbare,analysiert werden, der paradoxerweise mit der Abschaffung der Sklaverei einsetzte: Der 1865 eingeführte dreizehnte Zusatz ("Amendment") zur amerikanischen Verfassung "schaffte - im zweifellos gutgemeinten Wortlaut - 'Sklaverei oder unfreiwillige Knechtschaft ab', um sie 'als Strafe für Verbrechen' wieder einzuführen. Tatsächlich ging bald schon von einer Wirtschaft, die Millionenverloren hatte, der Druck aus, möglichst viele ehemalige Sklaven durch harte Urteile für minimale Übertretungen zu unbezahlten Arbeitern ohne politische Rechte zu machen. 'Convict leasing' (zu Deutsch '') war der Begriff, unter dem sich die amerikanischenzum ersten Mal mit schwarzen Männern füllten. Die auf diesen Beginn zurückweisenden Statistiken unserer Gegenwart sind drastisch."Das "" vieler US-Polizisten liegt auch an dem schreibt der Ökonom und Professor für Afrika- und Afrikanische-Diaspora-Studienim: "Verallgemeinert sind die meisten Polizisten in städtischen Gebieten weiß und haben kaum oder gar keine Erfahrung im Umgang mit den Bevölkerungsgruppen in ihrem Zuständigkeitsbereich. Diesewird noch durch die Tatsache verstärkt, dass jeder fünfte Polizist einist und zuvor an gewaltsamen Befriedungsbemühungen in Afghanistan oder im Irak beteiligt war. Diese Ex-Soldaten sind darauf präpariert, die von ihnen beaufsichtigte städtische Bevölkerung als Bedrohung für ihre Sicherheit zu betrachten - bestenfalls."Während der Coronakrise ist der Ruf nachund Zentralisierung lauter geworden. In derwarnt der schwedische Schriftstellerallerdings vor Nationalismus: "Jetzt ist internationale Zusammenarbeit zurwichtiger denn je. Womöglich will jetzt jedes Land seine eigene Beatmungsgerät-Industrie, aber zur Herstellung werden 500 einzelne Komponenten gebraucht. Werden wir in jedem Land 500 Fabriken hochziehen, um jede einzelne davon zu produzieren? In diesem Fall werden sie sicher so teuer und minderwertig sein, dass wir ebenso dienutzen könnten." Nur von China abhängig zu sein, sei allerdings auch gefährlich. Norberg plädiert deshalb für "mehr Vielfalt und Flexibilität. Mehr Lieferanten, nicht weniger."Durch dieentstand ein "Machtvakuum" in vielen, von dem der IS profitieren könnte, warnt Beat Stauffer in der: "Um die Corona-Pandemie einzudämmen, haben die Behörden in diesen Ländern strengeerlassen. Diese haben Wirkung gezeigt, gleichzeitig aber die Bevölkerung schwer getroffen. Millionen von Menschen wurden faktisch in ihren Wohnungen eingesperrt, verloren aber dadurch auch ihr Einkommen. Die staatliche Nothilfe, wenn überhaupt vorhanden, konnte dennicht ausgleichen. Faktisch ist es dadurch zu einer Verelendung der ärmsten Bevölkerungsschichten in all diesen Staaten gekommen. Das oft brutale Vorgehen von Polizei und Militär, um die Ausgangssperre zu erzwingen, hat diezusätzlich verschärft."