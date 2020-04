Frankreich auf dem Weg zur? Eine neuenach der Corona-Krise müsse gedacht werden, schreibt der Soziologein, der weder bei Macron, noch in den klassischen Parteien der französischen Linken oder Rechten wirklich Ideen erblickt. Darum ruft er zu einer Artauf: "Es ist dringend notwendig, Kollektive und Arbeitsgruppen zu bilden, die die politische Zukunft von unten nach oben vorbereiten, ohne sich von den Parteien oder Think Tanks, denen sie nahe stehen, alles zu erwarten. Hier könnte man über die Mittel nachdenken würden, um ein neues politisches,für ein konstruktives Gegenprojekt zu bilden, um eine wirksame humanistische Wiederbelebung auf lange Sicht zu strukturieren.Die Corona-Pandemie wird nicht die letzte große Krise sein. Wir sollten uns auf Kommendes besser vorbereiten, meint im Interview mitauch der Zukunftsforscher. Er fordert, erst mal. "Das ist besonders wichtig in einer Gesellschaft, die immer älter und somit anfälliger wird. Da ist ein gut ausgestattetes Gesundheitssystem kein Luxus, sondern." Und wenn die Wirtschaft wieder angekurbelt wird, sollte man die- Umweltschäden durch Transporte - gleich mit einbeziehen, meint er: "Wir sollten dabei die Themenundgleich mitbearbeiten, zum Beispiel, indem Konjunkturprogramme in diese Richtung zielen. Die Politik muss sich trauen, zu regulieren, das ist das Einzige, was hilft. Es zeigt sich mal wieder, dass der Markt nicht alles alleine lösen kann."Corona könnte die Art, wie wir leben, in, so stark ändern wie Tuberkulose, meint im Interview mit derdie Architekturhistorikerin, deren jüngstes Buch "X-Ray Architecture" Niklas Maak kürzlich in der FAZ empfohlen hatte ( unser Resümee ). Heute seien allerdings das größte Problem die, in denen "unsichtbar gelitten" wird: "Deine Freunde sterben, aber die Krankheit, der Tod, alles wird verborgen. Die Bilder von Klinikpersonal, das nach Ausrüstung verlangt, ist die. Die müssen in Räume, die wir nicht zu sehen bekommen. Das ist auch eine Art Architektur, eine beängstigende Architektur. Bei all den Barrieren, die in den sozialen Medien geschleift wurden, ist der Raum, der jetzt tatsächlich im Zentrum der Aufmerksamkeit steht,."Außerdem: Gabor Steingart sammelt für seinStimmen, die gegen die striktender Regierung Merkel rebellieren.