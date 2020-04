Auch eine "nachmetaphysische Aneignung der Idee, dasseine universale und doch geschwisterliche Gemeinde bilden und dass jedes einzelne Mitglied unter Berücksichtigung seiner unvertretbaren und unverwechselbaren Individualität eine gerechte Behandlung verdient" kann bei der Bewältigung der Corona-Krise helfen, meintim Interview mit derüber sein Buch "Auch eine Geschichte der Philosophie" . "Im bisherigen Verlauf der Krise konnte man und kann man in manchen Ländern Politiker beobachten, die zögern, ihre Strategie an dem Grundsatz auszurichten, dass die Anstrengung des Staates,zu retten, absoluten Vorrang haben muss vor einer utilitaristischen Verrechnung mit den unerwünschten ökonomischen Kosten, die dieses Ziel zur Folge haben kann. Wenn der Staat der Epidemie freien Lauf ließe, um schnell eine hinreichende Immunität in der gesamten Bevölkerung zu erreichen, nähme er das vermeidbare Risiko desund damit einer relativ höheren Anteil an Toten billigend in Kauf. Meine 'Geschichte' wirft auch ein Licht auf den moralphilosophischen Hintergrund von aktuellen Strategien im Umgang mit solchen Krisen."Kürzlich hatim Interview mit derdie Maßnahmen der Bundesregierung gegen Corona alsgegeißelt und ihre Durchsetzung als Mischung aus "Bestrafungstaktik" undbeschrieben ( unser Resümee ). Imlegt jetzt der FDP-Vizenach und kritisiert die Kontaktbeschränkungen als unverhältnismäßig oder jedenfalls: "Je tiefer der Grundrechtseingriff, desto höher sind die Anforderungen an die Begründetheit und Begründung des Eingriffs. Ich kann nicht erkennen, dass dies von allen handelnden Akteuren bisher erkannt und vor allen Dingenworden ist. 'Alles dient dem Gesundheitsschutz' ist als alleinige Erklärung jedenfalls wenig tragfähig."In der fasst sich der Juristangesichts solche Vorwürfe an den Kopf. Berechtigte Sorgen kann er nicht erkennen, nur einen "..., der seine Anknüpfung gerade nicht in objektiven, rational reflektierten Analysen von Risiken und Gefahren findet, sondern in einem, in welchem es vorwiegend darum geht, 'Opfer'-Positionen zu besetzen oder sich als deren Sachwalter in Stellung zu bringen. Das Gesetz vom 27. 3. 2020 hat weder die Demokratie abgeschafft noch die Gewaltenteilung; es stellt die beiden Grundsätze auch nicht infrage. Jede einzelne Maßnahme staatlicher Stellen kannund von unabhängigen Gerichten geprüft und gegebenenfalls aufgehoben werden (Art. 19 Abs. 4 GG); die Legislative kann die Feststellung einer Infektionslage nationaler Tragweite jederzeit zurücknehmen."Auch für diehat die Corona-Krise Auswirkungen, legt der Soziologeim Feuilletonaufmacher derdar: "Für die Corona-Krise ist eine soziologische Schlüsselfrage, ob und wie sie diese gesellschaftliche Ordnung der Moderne temporär in Frage stellt und was dies langfristig für die Entwicklung der Gesellschaft bedeuten könnte."