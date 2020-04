Mitneuem Album "Future Nostalgia" lässt es sich wunderbar vor all den Zauseln flüchten, die gerade mit selbstgestrickten Corona-Konzerten in die Wohnzimmer drängen, freut sich Jörg Wunder im. Zu hören gibt es keine Experimente, aber "eine Discopop-Glücksexplosion für 37 Minuten". Und vollkommen gegenwärtig aus der Zeit gefallen ist die Musik auch noch: "Schwer vorstellbar, dass das ansteckende Gefühl von Empowerment, das die Platte durchzieht, per Heimstudiogefrickel in der Selbstisolation hätte entstehen können." Da stellt sich auch Jan Kedves in derdie Frage: "Hört die Welt gerade viel Dua Lipa, weil sie auf keinen Fall vergessen will, wiedas Leben wieder sein soll, sobald Corona vorbei ist?"Dass sich hinter dem Eskapismus-Fluff eine junge Frau mit einer bemerkenswerten Biografie versteckt - sie ist als kleines Kind mit ihren Eltern-, die zudem einiges über das Leben und die Politik erzählen kann, verrät das Interview , das Martin Scholz für diemit der Musikerin geführt hat. Ihre Festivaleinnahmen fließen in eine Stiftung: "Mein großer Traum ist, inein Kunst- und Innovationszentrum zu finanzieren. Ein Gebäude haben wir bereits gefunden, die Renovierungsarbeiten haben begonnen. Mein Plan ist, es in diesem Jahr zu eröffnen. Kinder und Jugendliche sollen die Räume und Möglichkeiten gratis nutzen können - Podcasts oder Radiosendungen erstellen, an Studiosessions teilnehmen."Auf schwärmt Jens Balzer vonneuer, 62-minütiger Komposition "@@@@@" - eine ausgewachsene Menschmaschinen-Oper emanzipatorischen Ausmaßes, wie wir erfahren: Die zerbeulten Beats darauf klingen so "als drängten sie aus einem mit konvulsivischen Zuckungen zum Tanz einladenden Körper, dessen biologische Rhythmen sich in Musik verwandeln und dann wieder in Geräusche, in denen- aber nur, um sich aus dem Kollaps stets in neuer Form zu Melodien und Harmonien zu erheben. Und die Gesänge? Stammen von der Stimme eines einzelnen Menschen, aber klingen sound in den sonderbarsten Momenten auch wieder so nah, intim und wahrhaftig, als höre man einer Maschine zu, die sich in den verschiedensten Erscheinungsformenversucht."Weitere Artikel: In der gratuliert Jens Uthoff dem Indielabel zum 25-jährigen Bestehen. Julian Weber reicht in dereinen Nachruf aufnach (weitere Nachrufe hier ).Besprochen werden' und' Buch "Bass, Mids, Tops. An Oral History of Soundsystem Culture" ( taz ), das neue Album des Jazzbassisten FAZ ),neues Album "Pith" ( Jungle World ) und eine-Aufnahme des Barockorchesters Freitag ).