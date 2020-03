Es gibt diedes totalen Durchgreifens, das China jetzt so gut dastehen lässt, und diedes Leugnens, wie sie Jair Bolsonaro oder Donald Trump (zumindest zunächst) verkörperten. Ohnehin kommt es bei der Bekämpfung einer solchen Krise nicht so sehr auf diean, meint in einem längeren Essay für den. "Bestehende Regeln oder Gesetze können niemals eine neue und schnell sich verändernde Situation vorwegnehmen. Die Fähigkeiten derund ihr Urteilsvermögen bestimmen, ob das Ergebnis gut oder schlecht ist. Und für die Delegation von Autorität an die Exekutive istdie wichtigste Währung. Sowohl in einer Demokratie als auch in einer Diktatur müssen die Bürger glauben, dass, was sie tut. Und Vertrauen ist leider das, was in Amerika am meisten fehlt."Die Corona-Krise lässt manchen schon vomträumen: Stefan Hebel schlägt in dereinewie Wohnungen, Bahn, Krankenhäuser, Strom- und Wasserversorgung vor. Im forderte die Autorinbedingungsloses Grundeinkommen und eine "". Und im Verfassungsblog plädiert der Richterdafür, die Maßnahmen zum Kampf gegen Corona zum Vorbild für die Bekämpfung derzu machen. Da fröstelt es den Juristenin der: "Über solche Gedanken muss diskutiert werden - und zwar schnell und über den juristischen Elfenbeinturm hinaus. Denn wie Professor Uwe Volkmann von der Universität Frankfurt am Main unter dem Beitrag von Schomerus kommentierte: 'Alles was recht ist: Der Albtraum, in dem wir uns gerade befinden, allen Ernstesfür die Bewältigung des Klimawandels? Dann gute Nacht.'"In der kritisiert der Philosophscharf den derzeitigen Einfluss von Medizinern auf die Politik. ". Man mag diese Differenzierung für spitzfindig halten. Aber Politiker treten bevorzugt in Begleitung von Wissenschaftern auf und begründen ihre Maßnahmen mit dem Verweis auf Forschungsergebnisse. '!' signalisiert das, der Konflikt zwischen Freiheit und Gesundheit ist moralisch vorentschieden,."Inzwischen kritisiert auch derdas", das einer Ausgangssperre sehr nahe kommt, berichtet Julius Betschka im: Zu schwammig, zu kompliziert, lautet die Kritik. "In den meisten anderen Bundesländern ist der Aufenthalt auf der Straße grundsätzlich gestattet, wenn man bestimmte Regeln beachtet. Berliner müssen sich hingegenkönnen, wenn sie ihre Wohnung verlassen. Jetzt kritisiert der Deutsche Anwaltverein die Berliner Regelung. Zwar sei unbestritten, dass 'weitreichende Beschränkungen des sozialen Lebens' erforderlich sind. 'Ein, die eigene Wohnung zu verlassen, ist dagegen mit dem Leitbild des Grundgesetzes nicht zu vereinbaren.' Die Bürger dürften nicht gezwungen werden, sichzu rechtfertigen, warum sie von grundlegenden Freiheiten Gebrauch machten."Auch auf fragt sich Kai Biermann, ob die getroffenen Maßnahmen wirklich alle verhältnismäßig sind: "In verschiedenen Städten gelten zum Beispiel inzwischen sogenannte. Bewegung an der Luft sei weiter erlaubt, nurnicht mehr, lautet das Argument der Regierungsstellen. Juristen halten das für unsinnig. Worin besteht beispielsweise die Gefahr, wenn eine Mutter mit ihren Kindern auf einer Bank im Park sitzt, damit alle etwas Sonne bekommen"?"Die.. kennt kein vernünftiges Maß", schreibt der Politologeinund wendet sich vehement gegen die Versuchung der erstarkten Exekutive, angebliche Desinformationenzu stellen. Desinformation, so Schünemann, sei nicht so leicht zu identifizieren wie. Er erinnert an den Arzt, der als erster über das Coronavirus berichtete, es zunächst noch falsch zuordnete und von den chinesischen Behörden wegenbelangt wurde. "Die Bekämpfung sogenannter Falschnachrichten und Gerüchte durch staatliche Behörden kannhaben, etwa wenn die rasche Aufklärung von Gesundheitsrisiken oder auch die Arbeit von Investigativjournalisten verhindert wird. Gravierender noch als die Sanktionierung im Einzelfall kann die durch die Sanktionspraxis bewirkte Abschreckung und Selbstzensur eine Gefährdung der demokratischen Öffentlichkeit dar." Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" bringt eine ständig aktualisierte Seite überin Zeiten der Corona-Krise.Dieintervenieren unterdessen selbst gegen Fakenews.stellt 100 Millionen Dollar bereit, um Medien in ihrer Berichterstattung zu unterstützen, berichtet Marc Tracy in derlöscht Tweets von, der Falschinformationen über Corona verbreitete, meldet etwaWeiteres: In derlehnen der Wirtschaftsethiker hier ) und der Volkswirtschaftler hier ) den kürzlich in dergemachten Vorschlag von Reiner Eichenberger für eine" der Bevölkerung ab.