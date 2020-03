In dererklärt die Soziologin, welche Bedeutungbei der Bewältigung von Krisen haben: Sie geben uns das Gefühl, die Situation doch irgendwiezu haben. "Die Veralltäglichung der Krisensituation ist ein extrem spannungsgeladener Prozess. Die Trägheit des Alltagsbewusstseins schützt uns vor Erfahrungen der. Doch hat diese Anpassung einen Preis. Denn den Alltag um tödliche Bedrohungen herum zu organisieren, ist anstrengend. Nicht zuletzt, weil damit affektiv-emotionale Belastungen einhergehen. Praktiken der Gefahrenvermeidung bringen Bedrohungen nicht zum Verschwinden, sondern halten sie- und damit auch die Möglichkeit des eigenen Todes und des Sterbens nahestehender Menschen."Unsere Gesellschaft istgeworden, schreibt der Unternehmer und Trump-Unterstützer(Facebook, Paypal) in derund empfiehlt die Lektüre eines Buchs des-Kolumnisten: "The Decadent Society: How We Became the Victims of Our Own Success": "Douthat arbeitet vier Aspekte der Dekadenz heraus:(Mittelmaß in den Bereichen Technologie und Wirtschaft),(sinkende Geburtenraten),(versagende Institutionen) und(kulturelle Erschöpfung). ... Mit dem Begriff Wiederholung benennt Douthat die Befindlichkeit einer Kulturszene, die sich in endlosenerschöpft. Während die fünfziger, sechziger, siebziger und achtziger Jahre jeweilsin Design, Mode, Musik und Kunst hervorbrachten, wirken die letzten drei Dekaden wie ein einziger großer Remix."