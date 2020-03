Diereagieren, wachgerüttelt von ersten Todesfällen in den eigenen Reihen, nun verstärkt auf das Coronavirus, berichtet Jonathan Fischer. Zupass kommt dabei, dass der populäre-Stil (dessen populäres Aushängeschildzu den Corona-Toten zählt) eine sehr optimistische Angelegenheit ist: "Was ließ sich nicht alles zu seinen wegtanzen : Depression, Armut, ja selbst der von Gewalt und Korruption geprägte Alltag. Afrikanischer Pop war schon immer mehr als Unterhaltung. ... Viele Künstler reagieren auf ihre Weise - mit Corona-Songs. So haben die kongolesischen Sängerundjeweils von daheim aus Hygiene-Botschaften in Umlauf gebracht. 'Les bisous stop!' (Schluss mit Küsschen) singt Ipupa in seiner Händewasch- und-Daheimbleib-Hymne."Die (ihrerseits auf einem Sample aus diesem 60s-Soul-Stück basierenden)aus den Neunzigern kommen wieder und schreiben sich in die Musik der Zwanzigzwanziger ein, beobachtet Philipp Rhensius in einem großen Rundumschlag für die. Daraus entsteht "geballte Gegenwart", schwärmt er. Etwa im Fall des Gqom-Stils vonaus Durban/Südafrika, bei denen "düstere Soundlandschaften auftreffen." Womöglich habe "diese neue Lust am Breakbeat (...) auch etwas mit der Ideenlosigkeit einer Welt zu tun, die immer öfterdenkt." Wir hören rein:Vor lauterkommt man ja kaum noch dazu, das Social-Distancing mit der tiefenentspannten Demut eines Eremiten zu absolvieren, klagen Carolin Gasteiger und Theresa Hein in der. 19 Uhr, die Qual der Wahl:, der sich als abendlicher Standard längst etabliert hat, oder doch lieber die Live-Übertragung aus dem Münchner Klavierhaus mit? "Die Neugier verlangt, auch dort mal reinzuklicken. Kaum stehen die Programme mit beiden Konzerten gleichzeitig offen, wirkt es, als hämmerten Skouras und Levit wild gegeneinander an, der eine Bach, der andere Beethoven,. Das dann allerdings bald durch Abstimmung per Mausklick entschieden wird - bei Skouras werden nur 36 Zuschauer angezeigt. Zieht es uns, in diesem, dann doch eher zu den Gewinnern?"In der hält Moritz Eggert die Musikbranche an, trotz allen Einschnitten hoffnungsvoll zu sein: "Tatsächlich hat man noch nie einenin der Musikszene erlebt" und nicht zuletzt liege "in der momentanen Stille die Chance, denwieder so intensiv und innig zu begreifen, dass wir den sicherlich sehnsüchtigen offenen Ohren und Herzen nach der Krise möglichst authentisch davon erzählen können."Zusammenhalt und Hoffnung wie von kaum einem zweiten geht in diesen Tagen von diesem Video desaus:Weiteres: Sabine Seifert begleitet den Sänger Wilko Reinhold für diebei der Online-Odyssee an einenzur Überbrückung der Corona-Krise zu kommen. Amira Ben Saoud plaudert immit dem SängerBesprochen werden neuer Song "Murder Most Foul" ("raunt und mäandert kraftlos dahin", winkt Alan Posener in der Welt ab, "ein lyrischer Teppich, auf dem Dylan nicht weniger als das 20. Jahrhundert zu Grabe trägt", schwärmt Marc Ottiker im),"Note To Self" ( FR ), das neue Album von Jungle World ), das neue Album von Tagesspiegel ), neue Klassikveröffentlichungen, darunter eine CD vonundmit-Liedern ( SZ ), und das neue Album der Gospel-Punks von SZ ). Daraus ein Video: