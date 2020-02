Forrest Bess: Untitled (No. 5), 1949. © The artist and Collection Mickey Cartin

Rembrandt Harmensz. van Rijn, Ganymed in den Fängen des Adlers, 1635

Nach dem Militärdienst arbeitetetagsüber als, nachts malte er seine weiß Angela Schader in der. Sowohl die Ablehnung in beiden Milieus als auch Bess'sorgten für eine lebenslangedes Künstlers, dem das Fridericianum Kassel nun eine große Werkschau gewidmet hat, schreibt Schader überwältigt von der Energie der Bilder: "Die daraus entstandene Bildsprache reflektiert einerseits den intensiven Bezug des 'fisherman painter' zur natürlichen Umgebung - dem Spiel von Licht und Wasser, dem Gewicht von Sand und Erde, dem endlosen Himmel. Verstörend in seinerwirkt der tief in den pastosen, lavaschwarzen Himmel von 'Night Flight' eingekratzte Vogelschwarm; atemberaubend kühn die unbetitelte Komposition in Zinnober, Grün und kaltem Grau, die man als Silhouette einer Frau am Meer lesen möchte."Kein Feuilleton, das heute nicht die Wiedereröffnung nach sieben Jahren feiert. Direktorhat ganze Arbeit geleistet, schreibt Bernhard Schulz im: "Jedes Werk wurde eingehend begutachtet, wie es heute wirkt, wohin es gehört. Gewählt wurden innerhalb der nördlichen und südlichen Schulen, die den überbordenden Reichtum der Bildsujets zusammenbinden. 700 Gemälde werden gezeigt, nur zwei Dutzend weniger als früher - dafür aberaufgenommen. Es ist dasangesichts dieser unfassbar dichten und reichen Sammlung, die da in zumeist zwei Reihen übereinander gehängt ist und doch nie das Gefühl von bloßer Masse oder gegenseitiger Erdrückung aufkommen lässt." Auch dieist gelungen, ergänzt Adam Soboczynski in der: "Die Galerie hat sich auf das barocke Farbenspiel ihrer einstigen Sammler besonnen, die Bilder erstrahlen vor einem satten Blau oder Rosé oder Grün, sie gewinnen wieder an, und nur Gemütsarme werden das als Kitsch erleben." Die Gemäldegalerie war nie so schön wie heute, jauchzt auch Hans-Joachim Müller in derVor allem Kojas Entscheidung, diein die Gemäldegalerie zu holen und sie zum Teil inmit den Gemälden zu setzen, begeistert die Kritiker. In dermeint Andreas Platthaus: "Am erhellendsten ist das bei'Opfer Abrahams', neben dem eine kleine barocke Bronzereplik dersteht, weil Del Sarto sich für sein um 1530 gemaltes Bild bei der Darstellung des Isaaks von einem der schlangenumwundenen Knaben der antiken Skulptur anregen ließ. So wird Kunstgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes augenfällig." Nikolaus Bernau ergänzt in der: Der lächerliche Streit, ob man Skulpturen und Gemälde nebeneinander zeigen dürfe, ist beantwortet: Man darf nicht nur, man sollte. Das Nebeneinander der barocken Büste eines Afrikaners mit klassizistisch-kühlen Gemälden von Poussin und Lorrain erzählt mehr als jedesEuropas, Antikenkult in Frankreich, die Sehnsucht nach bis zur Langeweile gehender Ausgeglichenheit." In derschreibt Peter Richter.Besprochen werden die-Ausstellung "Ich wünschte" im Frankfurter Museum für Angewandte Kunst () und die Ausstellung "Van Gogh, Cezanne, Matisse, Hodler. Die Sammlung Hahnloser" in der Wiener Albertina ( NZZ ).