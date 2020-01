Bild: Jyllands-Posten

Am 1. Februar, null Uhr Brüsseler Zeit, ist. "Jetzt woist, was passiert mit der Galle und Bitternis, die die britische Politik drei Jahre lang getränkt haben? Wird sich die Polarisierung einfach auflösen", fragt im: "Ein Bekannter von mir - ein Remainer - erzählte mir neulich, dass der eigentliche Schock der letzten Jahre für ihn in der Erkenntnis bestand, wie viele Freunde nicht nur andere Meinungen haben als er, sondern- so anders, dass er nie wieder mit ihnen sprechen wird.""Das englische Problem, die, ist eine, die zunehmend denkt, sie sei eine Leistungsgesellschaft", schreibt die deutsche Schriftstellerin , die in Oxford und Cambridge studiert hat, aufund sieht darin "das Brexit-Populismus-Boris-Johnson-Problem": "Die Illusion, dass die Nichtprivilegierten es sich eben nicht erarbeitet haben und es deshalb. Und damit: Gnadenlosigkeit, Verantwortungslosigkeit, Grausamkeit. Diese Gnadenlosigkeit zeigte David Cameron, als er, kurz bevor er das Brexit-Referendum verlor,, nach einem Vier-Gänge-Champagner-Menü die Notwendigkeit neuer, härterer Sparmaßnahmen verkündete. Wenn die Herrschenden nicht mehr denken, dass sie aufgrund vonund Gott herrschen, sondern aufgrund von persönlicher Leistung, dann gibt es auch keine Notwendigkeit mehr, irgendeine Verantwortung oder Empathie für die Beherrschten zu empfinden. Die sind ja schließlich selbst schuld! Die hätten ja auch mal was leisten können!"In derund im praktisch gleichlautenden Interview mit der(was ist das denn? Immerhin, Horst Mahler wurde von der Autorenliste dieses ehemaligengestrichen) kannKorrespondent Thomas Kielinger seine Bewunderung für das englischenicht verbergen: "Das Wort schlägt alle Behauptungen in die Flucht, die da meinen, dersei so etwas wie ein Phantomschmerz über das verlorene Empire. Dieder Insel war längst ausgeprägt, ehe es ein Empire überhaupt gab. Die Idee der Souveränität bewog schon Heinrich VIII., die Union mit dem Papst aufzukündigen, weil er sich in der Frage der Thronfolge nicht von einem auswärtigen Herrscher hineinregieren lassen wollte. Derder englischen Geschichte. Der Brexit-Schlachtruf von 2016, 'Take back control!', meinte im Grunde nichts anderes: die Rückkehr zur Politik der 'freien Hand'."Eine von der dänischen Zeitunggedruckte Karikatur, die an der Stelle der fünf gelben Sterne der chinesischen Flaggezeigt, hat eine neue "" in Dänemark ausgelöst, schreibt Kai Strittmatter in der: "Chinesische Trolle und Bots attackieren zu Zehntausenden in den sozialen Medien die '' und verunstalten aus Rache die dänische Flagge. All das ist bei Weitem nicht vergleichbar mit der Krise von 2005, als dänische Flaggen verbrannt, dänische Waren boykottiert und dänische Botschaften belagert und attackiert wurden. Und doch schält sich die Erkenntnis heraus, dass hinter dem Vorfall mehr steht als nur ein Streit um eine einzelne Zeichnung: Mit einem Mal sieht man sich auch in Dänemark mit derkonfrontiert, mit der man beste Geschäfte macht, die aber neuerdings die ganze Welt als ihr Interessengebiet entdeckt hat und die deshalb nun auch mitten in Europa versucht, ihre Praktiken unddurchzusetzen."baut eigenhändig die russische Verfassung um, um nach Ende seiner Präsidentschaft im Jahr 2024 in einem" als graue Eminenz weiterwirken zu können. Die Professorin für osteuropäisches Recht Caroline von Gall warnt bei: "Wer die Entwicklung in Russland leichtfertig hinnimmt, verkennt, dass die russische Verfassungsstruktur in einem System vernetzter Ordnungen in Europa auch Auswirkungen auf das deutsche Verfassungsrecht hat. Vertreter der russischen Staatsorgane entscheiden in den Organen des Europarats auch über die Entwicklung der, die sowohl für den deutschen Grundrechtsschutz als auch den der Europäischen Union das 'gemeinsame Fundament' bildet."Sebastian Wehrhahn, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, erinnert in deran die, die beim Münchner Oktoberfest 1981 eines der schlimmsten Terrorattentate der deutschen Geschichte anrichtete und wohl auch den Mord am Verlegerund seiner Lebensgefährtinbeging: "Die Wehrsportgruppe Hoffmann existiert schon lange nicht mehr, die meisten Ihrer Mitglieder. Und: Die Morde an Lewin und Poeschke wie auch das Attentat auf das Oktoberfest müssen alsgelten, solange die Widersprüche fortbestehen."