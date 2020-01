Während der Berlinale wird in der Deutschen Kinemathekvorgestellt. Bauer war, wird heute noch mit einem großen, nach ihm benannten Preis geehrt und war - ein, was der Band freundlich verschweigt. Bauer selbst gab sich nach dem Krieg große Mühe, sich nur als kleiner Mitläufer darzustellen. Tatsächlich war er SA- und NSDAP-Mitglied sowie leitender Funktionär in Goebbels' 1942 eingerichteter Reichsfilmintendanz, dem "Steuerungsorgan der nationalsozialistischen Filmpolitik", schreibt in derKatja Nicodemus, die sich von dem pensionierten Diplom-Wirt und Filmhistorikerauf die Spur Bauers setzen ließ. "Ulrich Hähnel schickt mehrere Mails mit kopierten Dokumenten aus dem Bundesarchiv. Schon bei flüchtiger Sichtung fällt ein Schreiben vom 27. Mai 1942 ins Auge. Offenbar hat es die Reichsfilmintendanz wegen Bauers Anstellung alsangefordert. Aktenzeichen BAB, R 9361-II/47386, Briefkopf:, Kreisleitung Würzburg, Ortsgruppe Würzburg-Süd. Betreff: Gutachten über den Pg. Dr. Alfred Bauer, Würzburg, Ludwigkai 28, geb. 18. 11. 1911 (...). Darin heißt es unter anderem: 'Die Familienverhältnisse des Angefragten sind in Ordnung. Er ist ein bescheidener anspruchsloser Mensch, daswar einwandfrei. Dr. Bauer war vor seiner Einberufung ein. Der Besuch der Versammlungen war stets ein guter. Seine politische Einstellung ist einwandfrei, und [es] wird auch weiterhin von ihm seinerwartet. Heil Hitler!' In der Betreffzeile wird Bauer zudem als Mitglied folgender Organisationen ausgewiesen: NSDAP, SA, Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund. Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund, Nationalsozialistische Volkswohlfahrt." Auchwird dieses Schreiben zitiert. Allerdings nur der Teil, in dem von Bauers Bescheidenheit und seinem "moralischen Verhalten" die Rede ist. Den Teil mit der SA hat Aurich - wie noch einiges andere - weggelassen.Die Berlinale hat bereits auf den Artikel reagiert und per mitgeteilt , dass sie die nach Alfred Bauer benannte Auszeichnung mit sofortiger Wirkungund die Festival-Frühgeschichte mithilfe externer Expertenwolle. Beimkann man ein Gespräch mit Nicodemus zum Thema nachlesen oder hören.----------------------------------und, die neue Doppelspitze der, haben gestern ihr erstes Festivalprogramm vorgestellt ( hier das Video der Pressekonferenz in voller Länge). Der Bruch mit dem unter Dieter Kosslick etablierten Sound des Festivals wird schon im Gestus des Auftritts spürbar, meint Andreas Busche im: Die Pressekonferenz war "unaufgeregt,, weniger interessiert an einer thematischen Programmatik als an neuen filmischen Ausdrucksformen", was sich auch im fokussierteren Wettbewerb zeige:, dafür mit "Sally Potter, Kelly Reichardt, Christian Petzold, Philippe Garrel, Hong Sangsoo, Abel Ferrara, Tsai Ming-Liang und Rithy Panh." Auch die neue Sektion "Encounters", eine Art Neben-Wettbewerb für kleinere, experimentellere Arbeiten, sei im Vergleich zum Wettbewerb nun hinreichend profiliert. Kein programmatisches Motto wurde ausgerufen, stattdessen wolle das Festival "eineschaffen zwischen Besuchern und Fachpublikum, Avantgarde-Filmkunst und dem Charakter als Publikumsfestival", notiert Philipp Stadelmaier in derAber was ist eigentlich ein "", fragt Rüdiger Suchsland auf. Doch sicher nicht, "dass man dem Publikum nach dem Mund redet, seinen Geschmack bestätigt und verfestigt - ein Geschmack, der sowieso immer nur ein angenommener und vermeintlicher Geschmack ist. Publikumsfestival muss auch heißen, dass man das Publikum." Der angekündigte Wettbewerb präsentiert sich ihm derweil als eine Mischung aus Hochkarätern des Weltkinos, wie man sie derart nah beisammen in der jüngeren Geschichte des Festivals nicht erlebt hat, und "oder einer Nebenreihe in Cannes oder Venedig." wirft derweil einen detaillierten Blick ins Programm.Weiteres: Lory Roebuck berichtet in dervom Verlauf der. Philipp Stadelmaier ( SZ ) und Dietmar Dath () gratulierenzum 90. Geburtstag. Natürlich unvergessen: die unter haarsträubende, ohne Rücksicht auf Verluste gedrehte Verfolgungsjagd aus William Friedkins "French Connection", bei der Hackman alles gibt.Besprochen werden"Ein verborgenes Leben" ( Perlentaucher Presse , mehr dazu bereits hier ),"Little Women" ( FR , mehr dazu bereits hier und dort ),Alterswerk "Sorry We Missed You" ( taz SZ ) und die Memoiren des Schauspielers SZ ).