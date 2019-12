Wann ist einer ein Nazi? Oder ein Rechtsextremer? Was muss er tun, um sich zu distanzieren? Die Diskussion um den 29-jährigen Kreispolitikeraus Sachsen-Anhalt kommt nur schleppend in Gang. Möritz hatte vor acht Jahren als Ordner auf einer Neonazidemo gearbeitet, trägt ein Symbol der SS als Tattoo und ist erst vor wenigen Tagen aus dem Verein Uniter ausgetreten, dem rechtsextreme Bestrebungen nachgesagt werden. Aber der Mann hat gesagt, er sei nicht mehr rechtsextrem und damit war die Sache für dieerledigt. "Zum Gruseln" findet das Christian Bangel auf: "Die sachsen-anhaltische CDU wurde nur durch starken Druck von außen davon abgehalten, den Fall ganz nach Art der Neunzigerjahre einfach abzubügeln. Motto: Diegegen Rechtsextremismus, und. Und so steht, 'eingehende Prüfung' hin oder her, wieder oder immer noch die Frage im Raum: Wer beschützt einen eigentlich noch davor, dass eines Tages Neonazis von früherbekleiden? So ganz abwegig ist das, siehe Österreich, nicht. Mancher deutsche Rechtsextreme ist schon heute Polizist oder Soldat. Und viele von ihnen machen einen bedeutenden Teil des Personals und der Wähler der AfD aus."Ben Judah and Josh Glancy eröffnen im amerikanischeneine fünfteilige Serie über den wachsendenmit einem Artikel über den Autor, der den Antisemitismus unter vielen antiisraelischen oder antizionistischen Äußerungen entdeckt: "Jacobson ist vom Antizionismus besessen, weil er in ihm eine linguistische Mutation sieht, die etwas viel Dunkleres verbirgt. 'Dieist so groß, dass es sich wie eine Art Verfolgung anfühlt', sagt er. 'Israel ist nicht mein Land. Dies [Britannien, die Red.] ist mein Land. Es ist nicht mein Krieg. Aber ich fühle einfach sein Dröhnen, sein Dröhnen. Ich kann nicht behaupten, dass ich deswegen verfolgt werde. Aber es beeinflusst die mentale Musik, die Stimmungsmusik um uns herum. Es ist hässlich. Es ist, in jedem Land, wenn es das ist, worüber die Leute die ganze Zeit reden.' Er ist 'vollkommen überzeugt', dass es im Antizionismus einengibt, der nur durch Judenhass erklärt werden kann. 'Ich meine nicht, wenn die Leute sagen: 'Wir mögen Netanyahu nicht' oder 'Wir mögen keine Siedlungen'. Ich meine die Sache mit dem Zionismus selbst. Was ist es, dashinzufügt, die einige dieser englischen Kommentatoren so hysterisch macht?"Auch James Kirchick ( ist entsetzt , wieviele große amerikanische und britische Zeitungen den Antisemitismus von Labour unter Jeremy Corbyn heruntergeschrieben haben: "Die Unfähigkeit hochgebildeter, gutmeinender, anständiger Menschen, Antisemitismus zu erkennen, dergekleidet ist, ist ein transatlantisches Leiden."Jeremy Corbyn hat Großbritannien mit seiner zwiespältigen Haltung zum Brexit und seiner Indifferenz gegenüber Antisemitsmusvorwürfen den Brexiteers überlassen. Und in Frankreich macht Corbyns Bruder im Geistedie Juden für dieses Unglück verantwortlich, attackiert den Großrabbiner von London für dessen angebliche Nähe zum Likud und versichert , das ergegenüber den arroganten Forderungen" der jüdischen Gemeinde von Frankreich machen würde. Die linke, aber laizistische Kolumnistin setzt infast schon verzweifelte Hoffnung auf ein Wiedererstarken der Sozialistischen Partei gegnüber dieser "linken Linken": "Es wäre dringend, einer zugleichund und wirklich republikanische undwieder aufzubauen. Die Sozialistische Partei Frankreichs, dieser 'große umgestürzte Kadaver', versucht schüchtern, unter die Lebenden zurückzukehren. Ihre Weigerung bei der großen Demo gegen 'Islamophobie' mitzulaufen und ihre offensivere Haltung zur laizistischen Idee sind gute Zeichen."In dem vom neuen, kemalistisch-sozialdemokratischen Bürgermeister Ekrem Imamoglu regiertenhat es gerade einegegeben, staunt Anetta Kahane in der. Das habe bisher noch niemand dort gewagt: "Der Antisemitismus hat hier sowohl osmanische als kemalistische Quellen, sowohl religiöse als auch verschwörungstheoretische Wurzeln. Die Legenden vom Land, daswar, stimmen nicht. Das jedenfalls sagte Juden und Nicht-Juden auf dieser Tagung, die über Jahre die Situation beobachtet und recherchiert haben. ... Dass Erdogan heute antisemitisch agiert, weiß jeder. Doch dass Antisemitismus über Jahrhundertewar, will bis heute in der Türkei niemand wirklich wahrhaben. Die Juden sind eine Minderheit unter den Minderheiten und die Verfolgung und Ermordung der anderen, hat sie ängstlich und vorsichtig gemacht."