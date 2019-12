René Polleschs "(Life on Earth can be sweet) Donna" am Deutschen Theater. Foto: Arno Declair

Rameaus "Les indes galantes" am Grand Théâtre de Genève. Foto: Magali Dougados

Witz, Intellektualität und Schauspielkunst auf allerhöchstem Niveau erlebte Esther Slevogt beiAbend "(Life on earth can be sweet) Donna" im Deutschen Theater in Berlin. Besonders gut gefiel ihr, wie sichundin Pappautos verwandelte, um Brechts Straßenszene vorzuführen: "Dabei wird hier überlang sogespielt, dass sich zumindest die Frage nach dem richtigen Theater tendenziell als überflüssig erweist. Zumindest solange das Theater über Schauspieler wie Martin Wuttke und Milan Peschel verfügt, muss vielleicht einschränkend hinzugefügt werden. Als Spielzeugautos sind beide so perfekt unter ihrer Pappkarosserie zusammengerollt, dass sie ihr jeweiliges Gefährt so fast unsichtbar (und gänzlich CO2neutral) fortbewegen können. Dann wieder erheben sie sich zum Extemporieren von Polleschs beziehungsreich-versponnenem aber auch, und alle Autoteile fallen an ihnen virtuos komponiert wie Kostümteile herab."-Kritiker Peter Laudenbach bescheinigt Pollesch eine "". In der frohlockt Ulrich Seidler, der sich von Pollesch freudig ins Dilemma von Schein und Sein, von Identität und Transformation stießen ließ: "Warum macht das so?" Weitere Besprechungen inundVon einem aufregenden Opernabend berichtet Christian Wildhagen auf Genf, womitBarockoper "Les Indes galantes" das Publikumtrieb. Dabei hatte alles schön harmlos angefangen: "Ja, denkt man noch, somag es zugehen im Paradies, zumal wenn der Hofcompositeur Rameau und sein himmlischer Kapellmeister Alarcón heißen.! Da stürmt Bellone,, mit seiner schwarz uniformierten,das Theater und macht sofort in brutalster Weise klar, dass ihm jeder Sinn für die Segnungen des Locus amoenus am Maschinengewehr vorbeigeht. Da wird die Schönheit zertrampelt, Menschen werden geschlagen, gedemütigt, gefoltert, dass es beim Zusehen wehtut. Steier aber hat uns schlagartig dort, wo jeder Regisseur sein Publikum haben will: mittendrin, anteilnehmend,- in jedem Fall leidenschaftlich polarisiert."Besprochen werden Stefan Puchers Inszenierung vonepochalem West-Ost-Roman "legende" in der Volksbühne (dessen Naivität taz -Kritiker Tom Mustroph zu Herzen geht), "Zaungäste"-Monologe im Frankfurter Mousonturm ( FR ) undNationaloper "Halka" im Theater an der Wien (der Ljubisa Tosic im Standard "schwermütigen Charme" attestiert,).