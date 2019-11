Der 9. November naht.liegt dreißig Jahre zurück. Und überall fragen die Zeitungen (wie sie es früher häufiger taten) Schriftsteller, wie das denn so war damals.In der DDR waren die Verhältnisse, und das bittere Lachen, das man lachte, war zwar nicht befreiend, aber eindeutig, schreibt in der. Heute aber leben wir in Zeiten, "in denen die Begriffeendgültig bedeutungslos wurden". Und die Verhältnisse stehen auf dem Kopf: "Wer die bis dahin selbstverständlichenwie die Aufklärung, den säkularen Staat und die Frauenrechte verteidigte, fand sich plötzlich auf dem rechten Kampffeld wieder; und meine linken, grünen Feministinnen aus Hamburg verteidigten vermutlich leidenschaftlichund forderten Verständnis auch für die hartgesottensten muslimischen Frauenverächter, was für mich bedeutet: Sie waren zu Reaktionärinnen mutiert, also rechts." Der Text wird gegen Ende bitter. Maron schildert den Begriff "rechts", als Etikett, das jede Debatte beendet: "Rechte fragt man nicht, mit Rechten redet man nicht, Bücher von Rechten liest man nicht, Rechten darf man ihre Stände auf Buchmessen verwüsten, Rechten hört man nicht zu und antwortet ihnen nicht - undist, entscheidet jeder, der sich für links hält."In dersprechen die Brüder(heute Redakteur im Feuilleton der) und(Maler) mit Adam Soboczynski und Tobias Timm über ihr 1989. Jens Bisky schildert die seltsame Berliner Dialektik nach 89: "Ost-Berlin war eine Wohlstandsinsel in der DDR. West-Berlin war das Schaufenster der Freiheit, aber doch eines, auf das man von Köln und München ausblickte. Nach dem Mauerfall haben die West-Berliner dann einegemacht: Sie verloren Subventionen und Aufmerksamkeit, galten als zurückgebliebene Figuren." Ost-Berlin, so Bisky, wurde dagegen aufgewertet.In derbeklagt auch der Schriftsteller nach der Wende im Osten geboren, die Narrative der Wessis über die Ossis: "Das erste, beginnend nach dem Mauerfall, dauerte bis in die zweitausendzehner Jahre an und lautete: Deine Eltern sind, die in ihrem Leben noch nie eine Banane in der Hand gehalten und für die Stasi gearbeitet haben. Trifft Letzteres nicht zu, waren sie Opfer der Stasi. Dieses Narrativ wurde abgelöst, etwa von 2014 an, von einem neuen, das noch immer andauert und besagt: Deine Eltern sind nach der Wende arbeitslos geworden, warenund wurden deswegen rechtsextrem. Kinder, denen man ihr Spielzeug weggenommen hat. Bemitleidenswerte, traurige Gestalten."Auch derwidmet sich dem Thema: Auf der Meinungsseite erklärt Sabine Rennefanz von derden Briten, wie furchtbar die Wende im Osten war: Alles veränderte sich! Dass die Ostdeutschen heute oftsind, obwohl es ihnen materiell gesehen meist deutlich besser geht, erklärt sie so: "Lange Zeit fehlte den Ostdeutschen die, die Zeit und einfach die Worte, um zu erklären, wie sich die Transformation ihrer Welt nach 1989/90 auf sie ausgewirkt hat. Enttäuschung mag lange Zeit gesiedet haben, aber sie wurdeoder gehört. Aber seit sich die Lebenszufriedenheit der Ostdeutschen verbessert hat, sind die Menschen besser in der Lage, das auszudrücken, was mit ihnen in den letzten 30 Jahren passiert ist. Die Menschen mussten in ihrem persönlichen Leben Stabilität finden, um ihre Wut und Frustrationen ausdrücken zu können." Außerdem beschreiben imdie Autorenundihre Erfahrungen mit dem Mauerfall.