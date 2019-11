Auf ihrem neuen Album "Magdalene" verarbeitetihren Liebeskummer, nachdem die langjährige Beziehung zu dem Schauspielerin die Brüche gegangen ist, erzählt Jörg Wunder im. "In Zeiten, in denen im Pop traditionelle Rollenmodelle zerbröseln und durch genderfluide, polyamouröse oder nonbinäre Identitäts- und Beziehungskonstruktionen abgelöst werden, wirkt der heterosexuelle Liebeskummerfuror von FKA Twigs. Umso mehr bei einer Person, die sich all der Bedingtheiten ihrer Existenz als Frau undbewusst ist. ... Die Schönheit und beinahe spirituelle Kraft, die FKA Twigs aus ihrem Schmerz generiert hat, lässt einen für künftige Zeiten hoffen: So lange es gebrochene Herzen gibt, wird es auchgeben." Der Online-Radiosender erklärt die Platte zum "Album der Woche": "Es geht um das Wiederaufstehen. Das Weitermachen. Das Überleben. Das Heilen. ... Auf 'Magdalene' finden sich neun Pop-Phoenixe, die gefüllt sind mit Momenten, in denen Barnett alles- nur um wieder aus der Asche aufzusteigen. Es ist kein Trennungsalbum.." Ein Video:Nicht nur der Kontakt mit der westdeutschen Punkszene war für diewichtig, sondern vor allem auch der zur polnischen, erfahren wir im-Gespräch, das Uwe Rada mit dem damaligen Szeneaktivistengeführt hat. Los ging es über Fanzines und Adressentausch. "Da hat sich zuerst eine Art Brieffreundschaft entwickelt. Dann wollte man sich auch treffen und kam auf den Gedanken, sich gegenseitigauszugeben, um eine Einladung für das Visum zu bekommen. Dann fuhren die ersten Punks rüber, unter anderem zum großen Festival in Jarocin. ... Bis zu 20.000 Besucher über mehrere Tage, Dutzende Bands, ein Drittel der Besucher Punks, das war. Das führte dazu, dass die Alösa-Gruppe, die auch eine politisch oppositionelle Gruppe war, auf die Idee kam, auch in Berlinzu organisieren." Über das Verhältnis zwischen der polnischen und der DDR-Punkszene hat Pehlemann auch ein Buch geschrieben . Außerdem entstand damals der gemeinsame Tape-Sampler "We are the Flowers in the Red Zone", von dem es auf ein paar Stücke zu hören gibt.Weiteres: In der spricht der britisch-italienische Dirigentüber sein von den Namen her () eher überraschungsarmes Programm, das er mit seinem römischen Orchester in der Schweiz aufführen wird, und verspricht: "Wir bringenhinein." Auch in Österreich wirdimmer erfolgreicher, schreibt Amira Ben Saoud im. Jan Feddersen empfiehlt in derAuftritt in Berlin.Besprochen werden der Dokumentarfilm "Marianne & Leonard: Words of Love" über Leonard Cohen und Marianne Ihlen ( FR taz , der spricht mit dem Filmemacher), der Berliner Auftritt von Berliner Zeitung ), ein Konzert von Presse ) und ein neues Album von Welt ).