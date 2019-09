Diehat vor den kommenden dramatischen Auseinandersetzungen um den Brexit ihren Parteitag. In den Wahlkampfumfragen sinkt ihre Popularität immer weiter, und die Corbyn-Getreuen der "Momentum"-Gruppe bekämpfen all jene Genossen, die sich eindeutig für die EU aussprechen, berichtet Daniel Zylbersztajn in der. Im Grunde seines Herzens ist auch Corbyn Brexiteer, schreibt , Autorin eines Buchs über Corbyn, bei: "Alte Genossen, auch Tariq Ali, haben bestätigt, dass sich Corbyn für 'Leave' eingesetzt hätte, wäre er nicht Parteichef gewesen. Stattdessen hielt er den Ball so flach wie möglich und verschwand auf dem Höhepunkt der Kampagne... Alan Johnson, der die Remain-Kampagne für Labour koordinierte, sah sich mehrfach duch Corbyns Weigerung, an Versammlungen teilzunehmen und seine wenigen Reden und Artikel zu verwässern, torpediert. (und Corbyns Stabschef Seumas Milne ist genauso euroskeptisch wie Corbyn)."Der Parteitag ist nicht das einzige Ereignis des Brexit-Dramas in dieser Woche: Dasvon England muss entscheiden, ob die ungewöhnlich lange, von Boris Johnson verordnete Pause der Parlaments verfassungsgerecht war. "Wie immer das Urteil in dieser Woche lautet,, die der Brexit geschlagen hat, dürfte es nur vergrößern", fürchtet Gina Thomas in derDiekönnte sich wieder intensivieren. Es droht sich einezu etablieren. Das EU-Mitgliedfällt bereits durch zahlreiche Menschenrechtsveretzungen gegen Flüchtlinge auf, aber Brüssel und deutsche Politiker schweigen, mahnt Erich Rathfelder in der taz: "Dieses Schweigen macht misstrauisch. Soll die Migrationsproblematik ganz 'pragmatisch' auf den seit dem Krieg der neunziger Jahre verarmten und fragilen Staatabgewälzt werden? Sollte sich das Szenario einer anschwellenden Migrationsbewegung über die Balkanroute bewahrheiten - woran kaum zu zweifeln ist -, würde Bosnien und Herzegowina als eine Art 'europäisches Libyen' weiter destabilisiert."In Berlin fand gestern "die bundesweit größte Demo der" statt, berichtet ein Reporterinnenteam in der. Immerhin 6.000 bios 8.000 Menschen protestierten, gebremst von einer feministischen Gegendemo, gegen das Recht auf Abtreibung: "Grußworte schickten neben der antifeministischen Publizistin Birgit Kelle oder dem Vorsitzenden der Werteunionauch mehrere Bundestagsabgeordnete der Union, darunterund."Wenn man überlegt, welchen Aufruhr derin Großbritannien erregte, so ist das deutsche Schweigen um den Mord an dem tschetschenischen Regimegegnerim Berliner Tiergarten um so unheimlicher. Auch die deutsche Presse interessiert sich nicht sonderlich für den Fall. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Regimegegner von gedungenen Mördern außerhalb Tschetscheniens ermordet wurde, berichtet Shaun Walker in einem Hintergrundartikel im, der zugleich darauf aufmerksam macht, wie schlechtin Europa behandelt werden: "Wer auch immer den Mord anordnete, er unterstreicht noch einmal, wie gefährlich Tausende von Tschetschenen in Europa leben, die Rache aus der Heimat fürchten müssen und zugleich kein Asyl bekommen. Deutschland hatte Khangoshvili und seiner Familieund ihm trotz seiner Gefährdung keinen Schutz gegeben."