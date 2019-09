In der SZ weiß Matthias Dobrinski, dass jede Bewegung ein bisschen visionäre Irrationalität braucht, und doch stört er sich am säkularreligiösen Eifer der Klimaproteste, die sich in manchen Momente zu einer regelrechten Erweckungsbewegung formiere. Hier werde auch apokalyptische Angstlust bedient: "Die Ritualisierung des Protests hat ihre Gefahren, angefangen bei der Aufteilung der Welt in Erlöste und Verdammte. Manche der Einteilungen haben auch mit dem zu tun, was die Schwarmmeinung für sozialadäquat hält: SUVs sind böse, der spritfressende alte VW-Bus ist süß; Kreuzfahrten sind schlimm, der Flug zur Öko-Safari nach Tansania ist cool... Manche Ablehnung, die den Streikenden entgegenschlägt, entspringt dem Gefühl, dass hier mit gewisser Arroganz der feine Unterschied demonstriert wird."



Im Welt-Interview wünscht sich der seit eh und je umweltbewegte T.C. Boyle einen Green New Deal für die USA, und findet es überhaupt nicht schlimm, dass Greta Thunberg und die Klimaaktivisten ihm Angst machen: "Die andere Seite macht uns doch auch ständig Angst, Fox News und die Propagandamaschine des Weißen Hauses. Also warum nicht? Trag ein bisschen Angst in die Herzen der Menschen. Das Problem der Umweltbewegung ist, dass Menschen es nicht mögen, wenn man ihnen sagt, was sie lassen sollen und was für Konsequenzen ihr Tun hat. Sie haben es lieber, wenn man ihnen die Schulter klopft und versichert, dass sie weitermachen können wie bisher, so als wären die Ressourcen des Planeten nicht endlich."



In der FAZ beklagt Jakob Serra y Strobel die Ausbreitung der Lieferdienste, die uns um Genuss und Lebensart bringen: "Trotzdem bestellen wir die Totengräber unserer kulinarischen Kultur freiwillig zu uns nach Hause und geben ihnen oft auch noch ein Trinkgeld. Sie können es gebrauchen, denn die armen Teufel bekommen kaum mehr als den Mindestlohn."



Auf NYR Daily, dem Blog der New York Review of Books weiß Willa Glickman, dass es die Branche auf acht Milliarden Dollar Umsatz im Jahr bringt, während die Fahrer an einem Zehn-Stunden-Tag zwanzig bis vierzig Dollar verdienen: "Yet for those who can join the online delivery industry, startups, flush with venture capital, have both altered and entrenched this historically exploitative low-wage work. The higher profile and PR consciousness of the new app firms curb some of the job's worst abuses and offer the potential for better wages, but they also formalize its precariousness: like most gig workers, couriers are classified as independent contractors rather than employees, meaning that the very concept of a labor violation does not apply. Last year, one in five jobs in America was performed by a contract worker, and online delivery work offers a particularly clear example of the contractor model's pitfalls when it is applied to a physical and hazardous job."