Die Feuilletons trauern um den Schriftsteller , der im Alter von neunzig Jahren gestorben ist. Als Sohn einer Jüdin von den Nazis gegängelt, brach er im Zuge der Ausbürgerung Wolf Biermanns schließlich auch mit der DDR - ein enttäuschter Sozialist, der sich zum Antikommunisten wandelte. So "blieb er immer ein", schreibt Jürgen Verdofsky in der. "Vieles sah er schmerzlicher und schärfer als andere. Er war in der Nachkriegsgeneration der deutschen Literatur, die er in Ost und West mitgeprägt hat, ein rastloser Dichter, ein Unruhepol, immer." Und Beatrix Langer ergänzt in der: "Aus dem Diktum der Vergänglichkeit bezog er für sich selbst eine, in der das Schreiben eine schöne, vielleicht die schönste Form der Fortbewegung blieb." Seine Arbeiten "haben das Dilemma der Intellektuellen des 20. Jahrhunderts in eineübersetzt: in die Enge getrieben zu sein zwischen Totalitarismus und Freiheitspathos, unglücklichem Bewusstsein und Machtlosigkeit." Als heiteren Melancholiker würdigt ihn Tilman Krause in der: "Er war ein herrlich umgänglicher Mensch. So, wie man den klassischen Vertreter der Spaßgesellschaft daran erkennt, dass er meist ein griesgrämiger, kommunikativ gestörter Langweiler ist, so erkennt man ja den wahren Melancholiker daran, dass er gern lacht, weil er so sehrbedarf." Zu betrauern ist somit "ein Poet aus der Tradition Villons, Harsdörffers und Arno Holz', ein Spieler und Provokateur, der doch im Grunde seines Herzenswar."-Kritikerin Katrin Hillgruber attestiert ihm einen "produktiven Pessimismus".Imüber seinen neuen Historienroman "Eine Geschichte des Windes" und die Vorzügeder: "Diese Sprache ist wirklich die gesamte 'Orgel' mit allen Pfeifen von den hohen bis zu den tiefen Registern. Sie erlaubt es mir, weit auszuholen. Mit ihrem manchmal verqueren Deutsch besitzt sie."In ihrem Roman "Sendbo-o-te" schildert die Schriftstellerin ein, das in Depression und Isolation versunken ist. Recherchiert hat sie dafür auch in erklärt sie im-Gespräch. Eine Science-Fiction-Autorin sei sie zwar nicht: "Ich schaue mir bloß die japanische Gegenwart an. Dazu gehört Fukushima, aber auch dass die Menschen immer älter werden.und wollen nicht aufhören zu arbeiten. Im Vergleich dazu sind die jungen Japaner sehr viel schwächer. Schon die Kinder bleiben meistens im Haus und spielen kaum noch draußen. Wenn man all dies in der literarischen Beschreibung, dann ist man auch schon mitten drin in meinem Roman."Weiteres: In denüber seinen gemeinsam mitgeschriebenen Comic "Zuflucht nehmen" Auskunft. Samir Sellami resümiert in der SZ dasund freut sich darüber, dass es "nun auch ein halboffizielles Forum für postkoloniale Fragen geworden ist." Elmar Krekeler berichtet in dervon einem Treffen mit der Schriftstellerin . Der bringt den zweiten Teil einer großen USA-Reportage des Schriftstellers . Paul Jandl sinniert in derüber denund die Literatur. Margarete Blümel befasst sich im Feature fürmit derBesprochen werden unter anderemfür den Deutschen Buchpreis nominiertes Debüt "Kintsugi" ( Tagesspiegel ),"Etüden für eine alte Schreibmaschine" (SZ) und neue Kinder- und Jugendbücher, darunter' Versroman "Poet X" (FAZ).In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Dirk von Petersdorff über"Hund und Mond":"Der Hund versuchte den Mond zu beißen,aber er sprang nicht hoch genugund fiel in den Fluß, in dem..."