Das Feuilleton trägt heute doppelt schwarz: Sowohl die Schriftstellerin , als auch der Literaturkritiker, Autor , Radiomacher und Handke-Verehrer sind gestorben.Kronauer "machte aus dem, was sie sah, hörte und sich ausdachte, Kunstwerke, die in der deutschen Sprache ihresgleichen suchen", schreibt Meike Fessmann im Tagesspiegel. "Sie liebte die langen Sätze,das Geflecht der Wörter, das riesige Reservoir der Tradition. ... Apollinische Klarheit und dionysische Trunkenheit waren bei ihr fein austariert." Schon mit ihren ersten literarischen Lebenszeichen "trat sie alsin die Welt, mit lauter nahezu perfekten Romanen", schreibt Thomas Steinfeld in der, der ihrer Art zu schreiben "etwas Damenhaftes" attestiert, sofern man darunter "etwas Feines, Diskretes und Elegantes versteht.aber kannte sie gewiss, und vermutlich durchaus nicht nur in der Literatur."Kronauer war eine Dichterin, meint Jochen Hieber in der, auch wenn sie Romane schrieb, denn sie "konnte eineihr Eigen nennen, die durch und durch poetisch war." Die Autorin "hat mit dergearbeitet, um zu zeigen, was hinter ihnen schillert", würdigt Paul Jandl die Verstorbene in der: "Sie hat Gebirge aufgeschüttet und Meere geschaffen, um vom Größten bis ins Kleinste zu kommen und." Und ein auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich anmutendes Kompliment macht -Kritiker Bert Rebhandl: "Wenn es so etwas gäbe wie, dann wären ihre Werke damit gar nicht schlecht beschrieben. Gedankenmusik hat ein Kollege im Standard das einmal pointiert genannt: ein Schreiben an der Grenze, an der Sprache aufhören darf, etwas genau bedeuten zu müssen, und die Freiheit gewinnt, poetischer Ausdruck zu sein."hat ein 2010 geführtes Gespräch mit Kronauer wieder online gestellt Wechsel zu: Bis zuletzt hatden Kranken am Sterbebett besucht, schreibt der frühere Verleger in einem sehr persönlichen Nachruf in der: "Gestern auf seinem Totenbett sah er wie ein Dreißigjähriger aus,. Der letzte Satz, den er mir zuflüsterte, lautete: So viele Bücher, und keines kann ich mitnehmen. Ich habe mich nicht getraut, ihm mit einem Zitat von Simone Weil zu antworten, das er über alles geliebt hat: 'Hat man einmal begriffen, dass man nichts ist, so ist das Ziel aller Anstrengungen,.'" Hamm "war im emphatischen Sinn ein", schreibt Thomas Steinfeld in der, "und dazu einer von der fleißigen, persönlich produktiven, schreibenden Sorte." Weitere Nachrufe schreiben Martin Ebel ( Welt ), Gregor Dotzauer ( Tagesspiegel ) und Stefan Gmünder ( Standard ).Weitere Artikel: Schriftsteller berichtet in dervom Scheitern an einem Roman. In seiner "Lahme Literaten"-Kolumne nimmt sich Magnus Klaue diesmal den Schriftsteller vor. Autorin weint imdem Schöneberger Café Sur nach, das nach einem Pächterwechsel einfach nicht mehr dasselbe sei. Verleger spricht in derüber seine verdienstvolle Neu-Ausgabe der Krimis von. Jan Küveler erinnert in deran den vor 50 Jahren gestorbenen, polnischen Schriftsteller Besprochen werden neue Lyrikbände vonund taz ), neue Comics vonund, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg befassen ( NZZ ),"Die Untermieterin" ( Berliner Zeitung ),"Als ich jung war" ( Standard ),"Winterbienen" ( FR ),"Wie später ihre Kinder" ( SZ ) und"All das zu verlieren" ().