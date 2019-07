Die Repression gegen diehat sich wesentlich verschärft, aber auch einige Demonstranten sind inzwischen gewalttätig. Felix Lee erläutert in der, welches Damokles-Schwert über den Hongkongern hängt, auch wenn er die Hoffnung nicht aufgeben will: "Zwar soll in 28 Jahren Hongkongs Teilautonomiestatus gänzlich fallen. Dann soll die Siebenmillionenmetropole eine vonsein. Bis dahin aber für die Rechte zu kämpfen, die den Hongkongern nach dem Prinzip 'ein Land, zwei Systeme' verfassungsgemäß zustehen, ist. Denn bis dahin kann sich noch sehr viel ändern. Nicht zuletzt auch in Peking." Hier der Bericht über die jüngsten Ereignisse.Seit dem Regierungsantrittagiert die Polizei in den Favelas noch willkürlicher. Die Zahl der von Polizisten verübten Tötungen in Rio de Janeiro stieg um 32 Prozent. Und- sie richtet sich in erster Linie gegen die Afrobrasilianer, die 54 Prozent der Bevölkerung ausmachen, schreibt der brasilianische Autor "Das Vermächtnis der Seidenraupen" ) in der: "Für viele Angehörige der brasilianischen Ober- und Mittelschicht ist Schwarz gleichbedeutend mit Armut und Kriminalität. Racial profiling ist so sehr Teil des polizeilichen Alltags, dass kaum jemand ein Wort darüber verliert. Justiz und Strafverfolgungsbehörden sind strukturell rassistisch. Nimmt man die Schießwütigkeit des Bolsonaro-Regimes hinzu, dann liegt derin der Luft."macht es den bösen Clowns wie Bolsonaro vor. Auch für die Vereinigten Staaten selbst hat diedurch Trump - etwa in seinen jüngsten rassistischen Tweets - fatale Auswirkungen, schreibt Richard Herzinger in der: "Mögen die oft beschworenen 'checks and balances' der Demokratie in den USA noch intakt sein und schlimmsten Willkürmaßnahmen des Präsidenten einen Riegel vorschieben - die von Trump betriebene Aushöhlung demokratischen Bewusstseins und staatsbürgerlicher Moral werden sie auf Dauer nicht aufhalten können. Für antiamerikanische Überheblichkeit bietet diese Diagnose indes keinen Raum. Zu weit sind die einschlägigen Prozesse längstfortgeschritten."