Der Riesenerfolg des Films "Tylko nie mow nikomu" (Sag es niemandem) über sexuellen Missbrauch in der polnischen Kirche (unser Resümee ) löst in Polen im Vorfeld der Europawahlen auchaus, berichtet Jan Cienski bei- er bringtPiS, deren Macht auf einem starkenberuht, in echte Verlegenheit: "Kaczynski prescht voran, um das Themazu bekommen. Am Sonntag betonte er, dass keine Partei sexuellen Missbrauch entschiedener bekämpfe. Er versprach, die Strafe für solche Akte auf dreißig Jahre und das Schutzalter für Einwilligung in Sex von 15 auf 18 anzuheben. Dennoch verteidigte er die Kirche mit Nachdruck und sagte: 'Wer die polnische Nation attackieren und zerstören will, attackiert.'"Auch berichtet : "'Die Regierungspartei PiS sieht sich als Hüter eines. Deshalb betont sie, dass Kindesmissbrauch ja nicht nur bei Geistlichen vorkomme. Einige Politiker und Anhänger der Partei interpretierten den Film sogar alsund damit auf Polen. Ein PiS-Abgeordneter verglich 'Sag es niemandem' mit dem Buch 'Mein Kampf' von Adolf Hitler."sind nicht das Problem Europas, erklärt in der. Um das zu erkennen, müsse man nur einen Blick in die Studie "Tod durch Rettung: Die Folgen des Nicht-Eingreifens der EU auf dem Meer" werfen, schreibt er und zitiert aus dem Vorwort der Europaabgeordneten Barbara Spinelli: "'Von den 60 Millionen Flüchtlingen in der Welt hat eine Million bisher die Länder der Europäischen Union erreicht. Das sind nur. Die meisten syrischen Flüchtlinge leben heute im Libanon, in Jordanien und in der Türkei.' Es gab, wir sind nicht umzingelt, wir sprechen von Flüchtlingskrise, um nicht sagen zu müssen, dass wir es mit einer humanitären Krise von epochalen Dimensionen zu tun haben. Und um nicht zu sagen, dass Europa an der größten Herausforderung seit seiner Gründung kläglich scheitert."