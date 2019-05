An der Croisette beginnen heute Abend die Internationalen Filmfestspiele von. Daniel Kothenschulte freut sich in derauf den Glitz und den Glamour. Hier könne sich das Kino, das abseits der Festivaltempel auch in Frankreich immer weniger zu lachen hat, noch einmal selber feiern: "Wenigstens hier an der Croisette sind Regie-Stars noch." Was allerdings auch umgekehrt zu einemführen kann, wie Verena Lueken in deranmerkt: Gegenüber Streamingdiensten hält Cannes wie im Vorjahr hartnäckig den Wettbewerb dicht, in dem sich darüber hinaus auch in diesem Jahr wieder einen nicht wirklich viele Frauen tummeln, dafür aber von Almodovar über Jarmusch bis zu Tarantino viele insbesondere in Cannes. Mag sein, pflichtet Christiane Peitz imbei, ja, die "(und die Arroganz) sind beachtlich", aber ein "" ist Cannes eben trotzdem. In der berichtet Tim Caspar Boehme derweil vom Ärger um eine Ehrenpalme für, der "seit einigen Jahren immer wieder mit öffentlichen Wortmeldungen auffällig geworden ist, in denen er sich mal sexistisch, mal homophob äußerte oder seine Sympathien für den Front National bekundete." Die Feuilletons trauern um, 1922 als Kind deutscher Eltern unter dem Namen Kappelhoff geboren. Dass sie oft als Frau Saubermann verschrien und ihre Filme als prüde abklassifiziert wurden, ist ein großer Irrtum, schreibt Birgit Roschy in einem großen Nachruf aufmit Blick auf Days romantische Komödien mit. "Dass die vermeintlichin diesen gefinkelten Scharadenübernimmt, haben zumindest Zuschauerinnen schon damals kapiert. Männer sind im Doris-Day-Universum oft Störenfriede, berufliche Konkurrenten oder unzufriedene Gatten, die dem Karrieregirl mit unfairen Tricks oder mit Spott versuchen, in die Parade zu fahren. Vor allem aber sind diese als Komödien vermarkteten Genderspäße ein auch, sprich: ein eigenes Bankkonto, und das in den vermeintlich spießigen Fünfzigern."-Kritiker Manuel Brug spiegelt in seinem Nachruf dagegen eher die Verachtung wider, die Filmkritiker und -regisseure für die "und trällernde Schlagerlieferantin", diese "bieder-patent domestizierte" Frau hegten, deren Karriere 1968 endete. Weitere Nachrufe in Tagesspiegel und Presse . Hier schäumt sie in "Pillow Talk" vor Wut:Weiteres: Für das sucht Patrick Gamble in Estland nach den Drehorten von"Stalker". Besprochen werdenSpielfilm "Nur eine Frau" über die Ermordung von Freitag ), der Liebesfilm "Anything" mit Presse ), die neue Episode der letzten "Game of Thrones"-Staffel ( ZeitOnline NZZ ) und die-Mini-Serie "Chernobyl" ().