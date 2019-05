"Sofern wir die Algorithmen ermächtigen, die Dinge des Alltags untereinander abzuklären, spricht dasnicht nur, es handelt auch gleich für uns", schreibt in derder Kultur- und Medienwissenschafter, der kürzlich in Sibirien ohne Geld dastand, weil die KI seiner Bank beschlossen hatte, er sei ein Krimineller, und sich von solchen einsamen Entscheidungen zunehmend entmündigt fühlt. "Das KI-Orakel kommt als Doppelparadox. Es ist dasim Zeichen der Selbstoptimierung, und es ist die coole Wiederverzauberung der Welt auf der Grundlage ihrer absoluten Analysierbarkeit. Denn verzaubert ist die Welt, wenn aus der Black Box die zwar unmissverständlichen, aber kaum nachprüfbaren Anweisungen kommen, wie man leben soll. Das ist,zu uns, durch seine neuen Priester, die Algorithmen."Der Historikerverficht in seinem Buch "Das neue Wir - Warum Migration dazugehört" ein "" für Integration. In der antwortet er auf eine Nebenbemerkung des-Kolumnisten Micha Brumlik, der ihm vorwirft, die "", statt eines Verfassungspatriotismus zu preisen. Mit Salatschlüsselmodell meint er die Behandlung der Vertriebenen nach dem Krieg: "Zugehörigkeit zur Staatsbürgernation der Deutschen unter- mit staatlicher Förderung: die 'Brauchtumspflege' mit ihren Folkloreabenden. So abwegig es klingen mag, dies war, es war das Salatschüsselmodell avant la lettre. Und warum braucht es eine symbolisch-emotionaleder Kollektividentität (das neue Wir), die über Verfassungspatriotismus hinausgeht? Erstens weil sie von Zuwanderer*innenwird. In vielen Herkunftskulturen ist die Nation eine wichtige Identitätsressource. Zweitens weil es attraktive, symbolisch-emotional angereicherte Gegenangebote gibt - von extrem rechts in Deutschland. Oder aus Herkunftsländern (Erdoğans Türkei, Putins Russland)".Außerdem: Wer immer noch glaubt, dersei eigentlich eine gute Idee gewesen, bei der nur die Umsetzung bisher fürchterlich schief gelaufen sei, dem empfiehlt in derJürgen Kaube die Lektüre vonneuem Buch "Roter Hunger - Stalins Krieg gegen die Ukraine".