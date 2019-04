Brendan O'Neill liest in einem Blogbeitrag bei Medium noch einmal die Twitter- Reaktionen bekannter Politiker wieoderauf die Attentate vonund. Bei Christchurch benannten sie den Terrorismus und die Opfer, nicht aber bei Sri Lanka, wo sie nur von "Gläubigen", aber nicht von "Christen" sprachen. "Die Gräueltat von Christchurch löste eine wütende und eindeutig politische Reaktion aus. Wir müssen als Menschheitsfamilie gegen diesekämpfen, betonten Weltführer und Kommentatoren. Die Grausamkeiten in Sri Lanka haben kein solches Gefühl der globalen Entschlossenheit hervorgerufen. Und diesesmuss erklärt werden." Für O'Neill liegt die Erklärung in einem: "Die Linke scheint zu glauben, dass nur weiße Männer faschistisch sein können. Das ist an sich schon eine Art Rassismus. Als ob nicht-weiße Menschen zu kindisch wären, um wirklich böse zu sein. Als ob ihnen die Fähigkeit zur Bosheit fehlt, die weiße Menschen genießen."In dererklärt Michael Brenner, warum es in dermit Tottenham gegen Ajax Amsterdam quasi eingibt, in dem "Yids" gegen "Super Jews" antreten. Wie es dazu kam? Halten Siefest beim Lesen: "Als beide Mannschaften von den gegnerischen Fans in den Siebziger- und Achtzigerjahren zunehmend mit antisemitischen Sprechchören, Auschwitz-Rufen und vermeintlichem Gaszischen angegriffen wurden, erwiderten die zumeist nichtjüdischen Ajax- und Tottenham-Fans mit der. Für den Historiker John Efron aus Berkeley stellt diese einedar, die sich von der Zurückhaltung der britischen und niederländischen Juden in Bezug auf antisemitische Angriffe deutlich unterscheidet. Er bedient sich zur Interpretation dieser 'fake Jewish identity' des von Umberto Eco eingeführten Begriffs des. Die Fans eignen sich affirmativ Begriffe an, die ursprünglich als Schimpfwörter gegen sie benutzt wurden." Genial, oder? Wer braucht Gott, wenn er ein menschliches Hirn hat. Und so feierten die Tottenham-Fansals er 1994 in ihren Club wechselte: "Chim chiminee, chim chiminee Chim Chim churooBut now he's a Jew!"In der versucht Martin Niewendick anlässlich der Debatte umKonferenz über die Frage: "Das islamische Kopftuch - Symbol deroder der?" gar nicht mehr, diezu verstehen: "Man demonstriert mit Allahu-Akbar-rufenden Islamisten gegen den Staat der Holocaust-Überlebenden und ihrer Nachkommen, sieht im apokalyptischen iranischen Halsabschneider-Regime den ideellen Gesamt-Antiimperialisten und skandiert: 'Hijab is Empowerment'. Gleichzeitig wird an Ikonen wie Alice Schwarzer der queer-feministisch Muttermord vollzogen und die liberale Imamin Seyran Ates mit dem 'haram'-Stempel belegt: nicht erlaubt."