Susanne Kennedys "Drei Schwestern" an den Münchner Kammerspielen. Foto: Judith Buss

In den Münchner Kammerspielen hatTschechows "Drei Schwestern" inszeniert, wie immer im Stil von Tableaux Vivants, mit maskierten Schauspielern in grellen Kostümen und viel spirituellen Weisheiten.-Kritikerin Christiane Lutz erlebt mit den Schauspielern, "die Sprachlosigkeit und derbieten", und schwärmt auch sonst: "Die Gegenwart ist das Bild eines Bildes - so könnte man Susanne Kennedys 'Drei Schwestern' auch betrachten, die sie jetzt an den Münchner Kammerspielen inszeniert hat. Ein philosophischer Abend, bildgewaltig, beklemmend und. In 41 Bildern kreist die Regisseurin um das Hauptmotiv des Tschechow-Klassikers, der 1901 uraufgeführt wurde: diein eine noch nicht angebrochene Zukunft und die absolute Unmöglichkeit,."-Kritiker Simon Strauß bbleibt in seiner Begeisterung verhalten: "Stark und wirkungsvoll ist Kennedys Theaterfantasie immer dann, wenn sie auf die unmittelbare Kraft ihrervertraut. Schwach und gewollt wird sie, wenn populärphilosophische Behauptungen aufgestellt werden oder Angelesenes didaktisch zitiert wird. Wenn plötzlich eine Computerstimme mitteilt, dass 'ein Kontinuum vor uns steht', hört schlagartig alles Staunen über die befremdliche Atmosphäre auf."Petra Hallmayer nötigen Kennedyszwar Respekt ab: "Wirklich tief aber schürft ihre so hochtönend philosophisch daherkommende Inszenierung leider nicht."Weiteres: Schönheit und Utopie erlebte -Kritiker Reinhard Brembeck bei den Schwetzinger Festspielen , die mit"Der Fall Babel" undErzählkonzert nachMsytikklassiker "Die Konferenz der Vögel" eröffneten;-Kritiker Grehard Koch verdankt Mendoza eine "". Im-Interview mit Christine Dössel spricht , der vor 57 Jahren als Student die Berliner Schaubühne gründete, über politisches Theater und Zeitgenossenschaft: "Im Studium ging es nur um Theatergeschichte. Wie der alte Goethe in Weimar ein Stück inszenieren würde und solche Sachen. Da sagten wir:, lasst uns ein Theater aufmachen!" In dergratuliert Irene Bazinger dem "" Schnitthelm zum Achtzigsten. In der huldigt Daniele Musconico dem Kabarettisten, der die Schweizer glatt von dem Ruf befreien könnte,zu haben.Besprochen werdenGroteske "Der letzte Gast" am Berliner Ensemble ( Tsp ), die Inszenierung von "Tristan und Isolde" mit dem inklusiven Theater Hora aus Zürich und dem Musiktheaterkollektiv Hauen und Stechen in den Berliner Sophiensälen ( taz ), alle Berliner Premieren in einem Aufwasch (),Nummernabend "Zelt" am Wiener Burgtheater ( Standard ).