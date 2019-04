Die Debatte um eine gendergerechte Sprache nimmt an Schärfe zu, in der wünscht sich Tina Hartmann, dass sich auch endlich diean ihr beteiligen: "Sie haben die Macht, und sie stehen in der Verantwortung, mit ihrer Literatur die Sprache umzugestalten. An zeitgenössischer Literatur kommt schließlich auch eine reaktionäre Sprach- und Literaturrezeption nicht vorbei.hat Vorzüge. Dochwird sie erst durch Dichtung, wie in der Genese einer deutschen Literatursprache aus dem Kanzleideutsch im sprachgeschichtlich atemberaubend kurzen Zeitraum zwischen 1670 und 1770 nachzulesen ist. Damals entstand die Sprache Wielands, Goethes und Schillers, die wir im Prinzip bis heute schreiben. Diese Sprache ist durch ihre Protagonisten eine der männlichen Stimme. An ihr verzweifelten jahrzehntelang Frauen in der Literatur - Autorinnen wieoder, die in 'Malina' versuchte, für weibliche Wahrnehmung eine weibliche Stimme zu finden."So ungewöhnliche Laute verlangtder gendergerechten Sprache nicht, erfährt -Kritiker Felix Stephan vom Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas in Marburg: "Das Phonem, das beim Mitsprechen des Binnen-Is entsteht, erfährt man dort, kommt im Deutschen im Grunde unentwegt vor. Etwa wenn zwei Vokale aufeinandertreffen, die sich nicht in derselben Silbe befinden. Zwischen dem 'e' und dem 'a' in 'Theater' zum Beispiel oder in 'bearbeiten'. Aber auch 'verarbeiten', obwohl dort genau genommen nicht einmal zwei Vokale aufeinandertreffen, aber eben, das nicht mehr in der Kehle geformt wird, sondern wie ein Vokal vorn im Mund. Der Laut kommt auch jedes Mal vor, wenn ein Wort mit einem Vokal beginnt: Wenn ein Deutscher 'Affe' sagt oder 'Autor', schließt er, bevor er den Vokal ausspricht, in der Kehle kurz die Stimmlippen und formt ebenjenen, der im Deutschen allgegenwärtig ist, den aber die wenigsten kennen, weil es kein Schriftzeichen dafür gibt."Dinah Riese berichtet in derüber den Streit über das Symposion "Das- Symbol der Würde oder der Unterdrückung?" der Frankfurter Islamwissenschaftlerin(unsere Resümees ). Riese spricht unter anderm mit dem Studenten Zuher Jazmati, von der Gruppe @, die eine Zensur der Veranstaltung wegen "" und die Entlassung Schröters fordert, mit Schröter selbst und mit der selbst Kopftuch tragenden und aufs Podium eingeladenvon der Ahmadiyya-Sekte, die sich trotz ihrer Einladung schon im Vorfeld scharf gegen die Veranstaltung wendet: "Khola Maryam Hübsch .. kann die 'Frustration der Studierenden', wie sie sagt, gut nachvollziehen. 'Ich finde das Podium nicht ausgewogen. Die Redezeit derer, diegegen das Kopftuch vertreten, überwiegt', sagt sie. Das habe sie auch den Veranstaltern mitgeteilt. 'Susanne Schröter lässt sich und ihre Position, um Ängste zu schüren undzu verbreiten', sagt Hübsch." Die Uni-Leitung bekennt sich laut Daniel Tautz beizu Schröter.