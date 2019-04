Die westlichen Gesellschaften werden, behauptet der stark mit dem italienischen Aufklärungsphilosophen Giambattista Vico argumentierende, in Pessimismus versinkende Kulturphilosophim Interview mit der. "Unsere Situation in der entwickelten Welt scheint paradox. Einerseits haben wir Vicos Endstadium erreicht: Wir wissen um die, wir haben verinnerlicht, dass alles, was auf dem Globus geschieht, auf komplexe Art und Weise miteinander verbunden ist. Was in Indien oder Afrika passiert, betrifft uns hier in den USA. Völlig klar. Wir haben ein Bewusstsein des ganzen Menschengeschlechts. Doch ist diese Identifikation zugleichund darum schwach. Wir haben den Bogen überspannt. Nicht mehr jede politische Maßnahme lässt sich im Namen der Globalisierung rechtfertigen, von der angeblich alle profitieren. So bewegen wir uns weg vom Ideal einer universalistischen, aufgeklärten, ökonomisch und kulturell verflochtenen Menschheit hin zu einer.."In der plädiert der Schweizer Medizinerdafür, Suizid nicht mehr alszu stigmatisieren und auch dievorurteilsfreier zu betrachten: "In einigen angelsächsischen Ländern wie zum Beispiel Kanada wird in diesem Zusammenhang von der '' (Medical Aid in Dying) gesprochen. Diese wird nicht als Alternative zur Palliativmedizin betrachtet, sondern als notwendige zusätzliche Hilfestellung in den wenigen, aber eben leider zweifelsfrei vorhandenen Fällen, in denen auch die beste Palliativmedizin Leiden - physisches wie existenzielles - nicht ausreichend lindern kann. Diese Extremsituationen am Lebensende vom Suizidbegriff zu trennen könnte helfen, einen auchdarüber zu führen, wie wir als Gesellschaft diesen leidenden Mitmenschen - die wir alle eines Tages sein könnten - am besten gerecht werden. Diesen Gedanken weiterzuverfolgen könnte sich für das Bundesverfassungsgericht und vielleicht irgendwann auch für den aufgeklärten Gesetzgeber durchaus lohnen."