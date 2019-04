Frank Castorfs "Justiz"-Inszenierung am Zürcher Schauspielhaus. Foto: Matthias Horn

Prachtexemplar eines Alpha-Mannes: Michael Thalheimers "Othello". Foto: Katrin Ribbe / Berliner Ensemble

Bisher fühlte sich Zürich vom Berliner Salonschrecknicht wirklich angegriffen, weiß Daniele Muscionico in der. Doch das wird sich mit seiner Inszenierung von"Justiz" am Zürcher Pfauen ändern: "Am Schauspielhaus lüpft er derimplizit den Rock und führt uns explizit das Milieu rund um den gesellschaftlichen Brennpunkt Bellevue als Stall des Augias vor: Castorf inszeniert Friedrich Dürrenmatts Kriminalroman 'Justiz' und entdeckt im Nationaldichter und -kritiker einen Schweizer Dostojewski. 'Logischer Selbstmord' und Sündenfall sind die Themen, eine Vergewaltigung ist es konkret und dieum die Mirage-Jäger. Wie bei Dostojewski ist Gott auch bei Dürrenmatt ein Spieler, und das Spiel ist erst zu Ende, wenn es seinennimmt." In der schreibt Maximilian Pahl.Mit seinem "Othello" am Berliner Ensemble hatjede Black-Facing-Debatte umschifft, indem er sich für Blood-Facing entschieden hat. Für Christine Wahl macht das ebenso Sinn wie die schwachen Frauenfiguren, schließlich interessiere sich Thalheimer nicht für das Rassismus-Thema des Stücks, er lasse die reinemit sich selbst ringen: "Wo der erfolgreiche schwarze Feldherr bei Shakespeare von einer neid- und ressentimentzerfressenen weißen Mehrheitsgesellschaft mit Fähnrich Jago an der Spitze zum Außenseiter zurechtkonstruiert, gebrandmarkt und schließlich qua Intrige zerstört wird, unternimmt Thalheimer eine deutliche Akzentverschiebung hin zum Militärischen; und zwar als Männlichkeitszuschreibung par excellence. Er erzählt das Stück - Othello wie Jago sind ja Soldaten in unterschiedlichen Dienstgraden - gewissermaßen als; als Rachedrama des zurückgesetzten Beta-Mannes am erfolgreichen Alpha-Male."-Kritiker Till Briegleb sah in der Inszenierung eigentlich "alles Subtile und Schwache weggemetzelt" und fragt, sich was bei dieser brachialen Deutung vom Stück bleibt: "Einum Trophäenfrauen in Hochzeitskleidern, bei dem am Ende nur Leichen zum Schlussbild bleiben? Ist das wirklich mehr als Freude durch Kraft?" In der attestiert Falk Schreiber dem Regisseur "erwartbares".Besprochen werden außerdem die Produktion "Chinchilla Arschloch, waswas" vonundim Bockenheimer Depot ( FR ), Prokofjews selten gespielte Opernkomödie "Die Verlobung im Kloster" mit Dmitri Tscherniakov an der Berliner Staatsoper ( Tsp ), das Gastspiel der israelischen Tanzkompanie Gauthier Dance in Berlin ( Tsp ), die Theaterbetriebskomödie "Der nackte Wahnsinn" mti dem RambaZamba-Theater in Berlin ( taz ) undBallettpremiere "Dances with Piano" in Berlin (die-Kritikerin Wiebke Hüster mit "Glück, Schönheit und Melancholie" erfüllte).