Incendie à Notre-Dame: les premières images à l'intérieur de la cathédrale pic.twitter.com/xDuYF8aqrO - BFMTV (@BFMTV) 16. April 2019

#NotreDame, c'est la France de la Résistance et l'Europe de la littérature. C'est la sainteté gothique et la douceur de la Seine. La foi et la beauté. Aragon et Hugo. Ce matin, face à la brûlure immense? Hugo justement: "le temps est l'architecte, mais le peuple est le maçon " pic.twitter.com/MFeFVkRROj - Bernard-Henri Lévy (@BHL) 16. April 2019

"Notre Drame", titeltheute morgen ein bisschen flapsig. Gestern ist die Kathedrale von Paris in Flammen aufgegangen. Der- dessen Menge an Holz einem Eichenwald von 21 Hektar entsprach - dürfte größtenteils zerstört sein. "Die Struktur und die beiden Türme sind gerettet", berichtet in ihrem Liveblog. Und auch, dass die Staatsanwaltschaft "durch Feuer" ermittelt: "Die Hypothese eines durchausgelösten Brandes 'steht in diesem Moment im Fokus der Ermittlungen', sagt eine Quelle aus dem Umfeld.""Der Sprecher der Pariser Feuerwehr kündigte gegen 3:30 Uhr morgens an, dass das Feuer 'eingedämmt' und 'teilweise gelöscht' sei. Restbrandherde bleiben aktiv", ergänzt das Livreblog vonum 3.30 Uhr.bringt auf dieser Seite auch erste, 7 Uhr, auf denen das Gebäude äußerlich fast unversehrt aussieht.In diesem Videoausschnitt des Infosenderssieht man auch erste Bilder aus dem, das ebenfalls auf dem ersten Blick weniger beschädigt erscheint als angenommen.Auch die bringt bereits ein Bild aus dem Inneren. Besonders beeindruckend auch einige Bilderin dieser Bilderstrecke mit Agenturfotos.Während Emmanuel Macron verspricht, die besten Experten für den Wiederaufbau zu holen und die Milliardärsfamilie Pinault bekanntgibt, 100 Millionen Euro bereitzustellen, zitiertauf Twitter Victor Hugo: "Die Zeit ist der Architekt, aber das Volk ist der Maurer."Diesertrug nicht nur das Dach und den Spitzturm, schreibt Laurent Joffrin in einem ersten Kommentar für, "sondern auch einen guten Teil der, Erinnerungen aus der Kindheit und aus Legenden, an Karl VII. und Jeanne d'Arc, an Henrich IV. und Bossuet, an die Revolution und beide Bonapartes, an die Befreiung, Claudel, den Marschall, den General und vor allem, in der Populärkultur, an, Frollo und Esmaralda, die, der den Ruhm des Denkmals noch vermehrte."Adam Rogers stellt beizwei Historiker und Fans von Notre Dame vor, die die gesamte Kircheund gescannt haben und auf diese Weise statische Probleme benennen konnten,und(beide jüngst verstorben). Ihre Dokumente könnten beim Wiederaufbau helfen. Rogers zitiert auch den Architekturhistoriker, der auf die Schwierigkeit einer Rekonstruktion hinweist: "Die ursprüngliche Handwerkskunst ist nicht wiederherzustellen. Bei einer Restauration wird nicht dasselbe daraus. Es gehen." Mehr über die Arbeit der beiden Historiker in einem Artikel von 2015.