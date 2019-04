Sanja Mitroviś: Danke Deutschland. Foto: Thomas Aurin / Schaubühne

Im-Interview mit Nicholas Potter spricht die Regisseurinüber ihr dokumentarisches Theater, das Schweigen der Einwanderer und die zwei vietnamesischen Communities in Deutschland. Für die trifft sich Susanne Lenz mit, die in Mitrovićs Stück "Danke, Deutschland - Cam On Nuoc Duc" beim Find-Festival ihre Geschichte erzählt: "Mai-Phuong Kollath, Jahrgang 1963, lebt seit 37 Jahren in Deutschland. Sie hat einen weiten Weg zurückgelegt, seit sie 1981 alsanfing. Der gewünschten Abschottung der Vertragsarbeiter hatte sie sich widersetzt, war noch zu DDR-Zeitengeworden, von einem Deutschen. Eine Schwangerschaft, die sie verheimlichte, umzu werden. Nach dem siebten Monat war sie sicher. Unter entwürdigender Kontrolle stand sie immer noch.verlangte die Botschaft für den vietnamesischen Pass, den sie für das deutsche Standesamt brauchte."Bedenklich nah an "House of Cards" sieht Adrienne Braun in derVersion der "Schulz-Story" im Studio Theater in Stuttgart, die das politische Debakel des SPD-Kanzlerkandidaten nacherzählt: "Auch wennallein optisch ein idealer Schulz-Darsteller ist und souverän den Abend trägt, geht es Christof Küster nicht nur um Schulz. Er will die Strukturen des Politbetriebs aufzeigen, in dem sich Falschmeldungen fatal verselbständigen, Worte grell ausgeleuchtet werden und jeder Fingerstreich der Politiker medial ausgeschlachtet wird. Dabei ist es immer Martin Schulz, der für die Pleiten und Pannen der SPD den Kopf hinhalten muss. Sein Job:."Weiteres: Der meldet , das ein Gericht in Moskau den Hausarrest für Regisseur Kirill Serebrenniko verlängert hat. Besprochen werden"La forza del destino" in London ( SZ ), Thorleifur Örn Arnarssons blutige Inszenierung von"Räubern" am Theater Basel ( NZZ Nachtkritik ),' "Leben des Vernon Subutex" und"Farm Fatale" an den Münchner Kammerspielen () und Marco Arturo Marellis Inszenierung vonOper "Orest".