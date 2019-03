Julien Gosselins DeLillo-Inszenierung am Internationaal Theater Amsterdam © Jan Versweyveld

Schlichtweg vom Hocker gerissen hat Sascha WestphalAmsterdamer Inszenierung von Don DeLillos 9/11-Roman "Falling Man", die stark auf Kameras setzt, so dass sie schon nicht mehr Theater sei, aber auch noch nicht Film: "DeLillos apokalyptische Beschreibungen der Stunden direkt nach dem Anschlag auf das World Trade Center werden zugleich alslesbar. Etwas ist untergegangen, und zugleich entsteht etwas, das sich aber in seiner Gänze nicht fassen lässt. Eigentlich müsste Gosselins Bearbeitung DeLillos Titel 'Falling World' heißen. Denn nicht nur der Performance-Künstler, der im Roman als geisterhafte Erscheinung fortwährend überall in New York auftaucht, um an unsichtbaren Drähten hängend das berühmte Foto von dem Mann nachzustellen, der aus einem der Türme gesprungen ist und dessen Fall der Fotograf Richard Dew festgehalten hat, scheint in einer eingefrorenen Pose zwischen Himmel und Erde, Leben und Tod, zu hängen.und fällt, aber sie schlägt nicht auf."Im Berliner Ensemble hatte gerade das Stück "Der letzte Gast" des TheatermachersPremiere, der in Ungarn zum "potenzieller Vorbereiter" erklärt wurde. In der unterhält sich Mareike Froitzheim mit Schilling über die Solidarität und das Fremdsein: "Zuallererst bedeutet es eine Art Einsamkeit. Das ist auch im Stück eine sehr wichtige Frage, und wenn ich vom Fremden spreche, bedeutet das natürlich alle möglichen Arten von Fremdsein. Das steht eben nicht nur für die Flüchtlinge. Was mich natürlich auch sehr beschäftigt, ist der Osten, da ist neben Osteuropa auch alles andere, was traditionell Osten ist, dabei. Aus diesergeht sehr viel Frustration hervor. Auch wenn wir über Ostdeutsche sprechen sind 'Einsamkeit' und 'Frustration' die Schlüsselbegriffe, aus denen einfolgt." Im bespricht Christine Wahl Schillings Inszenierung.Weiteres: Für den bereist Eberhard Spreng einige Aufsehen erregende Inszenierungen in Frankreich, mit Stücken von Edourad Louis bis zu John Cassavates.Besprochen werden"La fanciulla del West" an der Münchner Staatsoper ("famos" findet Reinhard Brembeck in der SZ die Inszenierung, gut gefällt ihm aber überhaupt auch diese, im Gold- und Musikrausch schwebte auch Marco Frei von der NZZ ), die Bühnenfassung vonRoman "Gun Love" Zürcher Theater am Neumarkt (die NZZ -Kritikerin Daniele Muscionico so cool findet den Free Jazz von Ornette Coleman und "so hundeelend traurig wie das Klagelied 'Alabama' von John Coltrane"),Inszenierung von"Räuber" am Kölner Schauspiel (),Barockoper"Poros", mit der Regie-Urgestein Harry Kupfer an die Komische Oper zurückkehrt ( Tsp ),' Tanzabend nachim Münchner Cuvilliéstheater ( SZ ),"Jungfrau von Orleans" im Theater an der Wien ( Standard ), Janusz Kicas Inszenierung vonStück ""Jacobowsky und der Oberst" im Wiener Josefstadt-Theater ( Standard ) undTrump-Stück "Am Königsweg" in St. Pölten ( Standard ).