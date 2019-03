In Frankeich wirdvon linken Antisemiten attackiert (unsere Resümees ). In Britannien treten Labour-Abgeordnete aus der Partei aus, weilsich nicht gegen die Judenfeinde in seiner Partei weht. Und in Deutschland kämpft dieunermüdlich für die israelkritische Organisation "für den gerechten Frieden", deren Repräsentantinschon seit Jahren beliebte-Kommentatorin ist (im Jahr 2010 sprengten einigeler ein Podium der Jüdischen Gemeinde in Berlin, um ihren Auftritt zu erzwingen, damals hatte sie den "Schoah-Kult" in der deutschen Politik attackiert, unsere Resümees, hier und hier ).ler und Fernsehexperte Andreas Zumach war Vorsitzender einer Jury, die der Organisation an diesem den Göttinger Friedenspreis geben will. Die Ölung für den Preis an diese Organisation holt sich ler Stefan Reinecke bei den jüdischenKolumnisten. Er "hat sich die Gründungsdokumente dergenau angeschaut und sagt: 'Es gibt keine hieb- und stichfesten Belege, dass BDS antisemitisch ist'. Und: 'Die 'Jüdische Stimme' hat dasimmer beglaubigt.' Der Zentralrat, der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung und der der Jüdischen Gemeinde Berlin sehen das anders. Und sie verfügen über so etwas wie die, jedenfalls in den Augen von Bürgermeistern und Bankdirektoren."Auch der bekannte-Kolumnist Thomas Friedman befasst sich heute mit der BDS-Bewegung. Anlass sind Äußerungen der demokratischen Kongressabgeordneten, die den Juden in den USA eine "doppelte Loyalität" vorwarf (unsere Resümees ) und die BDS-Bewegung je nach Publikum, vor dem sie spricht, mal gutzuheißen scheint, mal nicht. Die Bewegung, so Friedman, beziehe keine klare Position in der Frage, ob sie eine Ein- oder Zweistaatenlösung für Israel wolle: Aber "indem sie einfordert und sich andererseits nicht eindeutig für eine Zweistaatenlösung einsetzt, lässt die Bewegung mich und viele andere vermuten, dass BDS nur ein Code ist, um den."Omar sei aber auch gegen antimuslimische Reaktionen in Schutz zu nehmen, schreibt Michelle Goldberg ebenfalls in der. Ihre Äußerungen seien kritikwürdig, aber nicht das schlimmste, was gerade in Amerika passiere: "Omar spielte mit der Idee der doppelten Loyalität, abersprach im letzten Dezember zu amerikanischen Juden und nannte Israel ''. Tatsächlich hat kein Präsident mehr als er klassisch antisemitische Ideen über ein authentisches 'Volk' im Krieg mit parasitären Globalisierungsgewinnlern verbreitet." Mehr zu Ilhan Omar in einem langen Hintergrundartikel bei. Und der Groß-Essayist fragt imernsthaft: "Ist es möglich, ehrlich über die Macht der Israellobby in D.C. zu schreiben, ohne irgendwelchezu benutzen?"Die Linguistin setzt sich für eine gendergerechte Sprache ein - und benennt in derdoch die Schwierigkeiten mit dieser Idee: "Derzerreißt das Wort in drei Teile: männlicher Stamm - Genderstern - weibliche Endung. Damit sind wir Frauen, wo wir vor vierzig Jahren angefangen haben. Nur stand damals anstelle des Sterns ein Schrägstrich oder eine Klammer und symbolisierte, dass Frauen diesind."erklärt in der, warum sie den Aufruf "Schluss mit dem Gender-Unfug" unterschrieben hat: Die Schriftstellerin hält staatliche Eingriffe in den Sprachgebrauch für "sperrig, umständlich, den Satzfluss hemmend, arhythmisch, wenn nicht idiotisch ... Es entsteht ein holpriges Schriftbild, das mich beim Lesen aus der Bahn wirft, als müsse man mir einenerteilen, dass ich niemals vergessen darf, auch im kleinsten Wurmfortsatz von drei, vier Wörtern geschlechtsgerecht zu denken (Allein das Wort 'geschlechtsgerecht' verströmt einen unangenehmen Geruch, als müsse manüberziehen, um die Vagina oder den Penis zu untersuchen.)"