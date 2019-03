Szene aus Sasha Waltz' Choreografie "Rauschen". Foto: Julian Röder

Kapitalismuskritik, Kritik an der Digitalisierung -' Choreografie "Rauschen", die an der Volksbühne Premiere hatte, bot alles, was einem heute im Theater lieb und teuer ist. Alexandra Henning () jedenfalls kann diese Kritik gut nachvollziehen : "Grundmotiv der Arbeit also ist derin fast all unsere Lebensbereiche. Diese kommunikative und soziale Revolution geht mit verordneter Transparenz, mit unsichtbaren Kontrollmechanismen und Schranken einher, deren Auswirkungen noch lange nicht zu erfassen sind. Was steht eigentlich alles auf dem Spiel? Waltz beschäftigt sich mit der Angst vor der Auflösung und vor dem. Wo bleibt der Widerstand, wo bleiben die echten zwischenmenschlichen Begegnungen jenseits von Likes und Statusmeldungen? So zeigt 'Rauschen' über weite Strecken verlorene, isolierte und aufbegehrende Individuen - zwischen der Abwesenheit von Gefühlen taumeln sie in einem undefinierten,."In der fragt sich Katrin Bettina Müller, ob man das nicht alles schon zu oft gesehen hat: "Wie etwas nicht mehr zu fassen ist, das doch eben noch das Leben schien, dafür findet die Choreografin mit ihrem Ensemble einige. Dennoch denkt man auch bei diesem Teil an 'Körper' zurück, das Stück, mit dem Waltzeine neue Spielzeit an der Schaubühne eröffnete ... Wie 'Körper' von der Kapitalisierung des Menschen und vom Zerfall von Gemeinschaft erzählte, war für Berlin eineund im Tanztheater. 'Rauschen' hat wieder viel von den damaligen Qualitäten. Aber die Erzählung von der Unbehaustheit in der eigenen Haut, von der gestörten Beziehung nicht nur zu den Nächsten, sondern auch sich selbst, ist jetzt schonworden."Tatjana Montik trifft sich für diein Tbilissi mit dem regimekritischen russischen Bühnenautor, der wohl zu Recht befürchtet, dass sein jüngstes Stück "Wie wir Josef Stalin beerdigten" in Russland nicht aufgeführt werden kann. Es geht um eine Theatertruppe, die ein Stück über Stalin aufführen will und dabei den immer wieder neuen Wünschen eines "Mannes aus dem Ministerium" folgen muss: "Solomonow sagt, ihn habe am meisten 'dieser Prozess der' interessiert. In seinem Stück werden die Schauspieler und der Regisseur allmählich 'stalinisiert': Der eine erklärt sich zum Herrgott, aus dem anderen wird ein Denunziant, noch ein anderer fühlt sich zur Rolle des Henkers berufen. Dem Autor ging es darum herauszuarbeiten, wie leicht jemand zum Tyrannen wird und wie schnell diemit ihm paktiert."Weitere Artikel: Daniela Tomasovsky unterhält sich für diemit, der an der Wiener Volksoper Wagners "Fliegenden Holländer" inszeniert. Juan Martin Koch schreibt in derzum 200. Geburtstag vonBesprochen werdenInszenierung von Dominik Buschs Stück "Das Recht des Stärkeren" am Theater Oberhausen ( nachtkritik ) und "Was ihr wollt - der Film" am Schauspielhaus Wien ( Standard ).