(Via turi2 ) Dasund die Paywall sind für Medien auch nicht unbedingt die Lösung, um den Wegfall von Print und sinkende Werbeeinahmen zu kompensieren, schreibt Sascha Mattke beiunter Bezug auf eine wissenschaftliche Studie des Reuters-Instituts (mehr hier ). "Für jeden einzelnen Anbieter mag es so aussehen, als wäre ein digitales Abonnement für seine Inhalte für einen niedrigen zweistelligen Euro-Betrag pro Monat durchaus attraktiv. Aber das Internet ist. Insgesamt betreiben deutsche Print-Medienhäuser laut einer Übersicht ihres Verbandes BDZV mittlerweile. Wenn man sich als Leser nicht auf einzige Quelle festlegen will, kommen schnell hohe Summen zusammen.Wie es denergangen ist, erzählt -Geschäftsführer Andreas Bull in einem Artikel über das eigene Problem dermit den Print-Abos: "Mit rund 15,5 Millionen in der gesamten Republik verkauften Exemplaren wurden im 4. Quartal 2018 täglichverkauft als im Vorjahresquartal, ein Verlust von 4,1 Prozent. Das geht Quartal für Quartal und Jahr für Jahr so, in den letzten zehn Jahren büßte die Brancheein, der Tageszeitungsmarkt schrumpfte um 7,8 Millionen tägliche Exemplare. Am ärgsten traf es dabei die-Zeitung, die in diesem Zeitraum allein mehr als 1,8 Millionen an täglicher Auflage verlor, ein Minus vonAndrian Kreye unterhält sich in der SZ mitvon Bloomberg News über den Einsatz vonim Journalismus: "Bisher eliminiert künstliche Intelligenz vor allem dieder Journalisten. Das Generieren von Zahlen. Das Transkribieren von Interviewaufnahmen. Alle repetitiven Aufgaben kann man automatisieren. Und sich auf die eigentliche Arbeit konzentrieren."