Kommende Woche erscheint mit "More than a Feeling" das neue Album der: Die früheren Punks und heutigen Experimental-Polit-Musikkünstler haben damit mal wieder ein Kondensat der aktuellen Polit- und Medienschlacke vorgelegt, freut sich Julian Weber in der: Dieser "New-Wave-Elektronik-Lurch" von einem Album stellt mit seinen Texten wieder "ein Klärwerk dar, das medialen Müll, Selbsthilfe-Manuals und Bonmots der politischen und ökonomischen Verlautbarungen filtert und in die Punk-Kanalisation abfließen lässt. Vom Auftaktsong, dem Wutbürger-Porträt 'Katakombe', bis hin zum G20-Dokudrama-Finale 'Die alte Kaufmannsstadt, Juli 2017' entsteht eine rasant tönende und." Auch schön: Für das aktuelle Video haben die Goldies Hamburgs Punk-Urgesteinin die Kunsthalle gestellt.Dass in diesem Jahr der (allerdings schon seit einiger Zeit auf den Hund gekommene) Karl-Valentin-Orden in diesem Jahr an den österreichischen Provinzrockersgehen soll, waberte als Empörungspartikel schon in den letzten Tagen vereinzelt durch die Medien. Jens Balzer bringt den Stein des Anstoßes aufauf den Punkt, bzw. warum sich Gabalier bei seinenverhält wie ein glitschiger Fisch: Zwar lasse sich an Gabaliers anspielungsreichen Texten eine entsprechende Lesart zumindest plausibel argumentieren, "doch gründen seine künstlerischen und aufmerksamkeitsökonomischen Strategien (...) in der fortwährenden Verschleierung dessen, was er eigentlich meint - nicht zuletzt, damit er sich jedes Mal, wenn er für eine bestimmte Haltung zur Verantwortung gezogen werden soll, alseiner übelwollenden linken Mainstreamöffentlichkeit inszenieren kann."Weitere Artikel: Ein-Jahr braucht es nun wirklich nicht, ärgert sich Manuel Brug in derangesichts der Millionen, mit denen sichnun herausputzt: Dabei gehe es nicht um Beethoven und die Kulturnation, sondern es handelt sich um "ein Kultur-Care-Paket für Bonn." Mit "ansteckender Begeisterung" trittals Intendant der Salzburger Mozartwoche auf, freut sich Clemens Haustein in der. Ljubisa Tosic hat für den nachgesehen , wie sich dieaufstellen will. In der freut sich Benjamin Moldenhauer aufHamburger Konzert, schließlich erscheint der Jazzmusiker in der Geschichte der BRD-Komik "als das Utopische, das hier erscheint als reine,und als Möglichkeit zu unmittelbarem Ausdruck." Karl Fluch führt imdurch die neue Vintage-Szene in Nashville, die unter Jack Whites und Dan Auerbachs Fittichen in den letzten Jahren wieder schöne Blüten treibt. Außerdem hat Fluch imseine helle Freude am. In der Berliner Akademie der Künste lässt sich derzeitRundfunkrauschen-Komposition "Rundfunk Aeterna X" begehen, berichtet Helena Davenport im. Volker Lüke berichtet imvon derin Berlin. Für diehat Marianne Zelger-Vogt mitüber die Sängerin gesprochen , die heute 100 Jahre alt geworden wäre. Jan Kedves erliegt in derder "sensationellen Stimme" von Fabian Altstötter, der sich als Musiker nurnennt: Sie ist "Warm, tief, weich, und, wenn man in solchen Kategorien noch denken mag." Wir lassen uns ebenfalls verführen:Besprochen werden das neue-Album "Exoterik" ( CulturMag ), eine Compilation mit Arbeiten der Avantgardemusikerin Pitchfork ), der Auftritt des russischen Rap-Duosbei der Club Transmediale in Berlin ( taz ), ein-Konzert derunter Standard ), ein Auftritt des erkältungsgeplagten Countertenors NZZ ), das neue Album vonund seiner Kapelle ZeitOnline ), das Jubiläumskonzert von taz ), ein Coveralbum von Welt ) und ein Band zur Geschichte der).Außerdem bringt dasdie 64. Folge aus Thomas Meineckes "Clip//Schule ohne Worte":