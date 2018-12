Der Anwalt und Autor, Mitglieds des Stabs der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, ist sich in sicher , dass die Bewegung der "" kollabieren werde: "Die Gewalt der Gelben Westen machte sie stark. Aber sie kündigt auch ihr Ende an. Denn die Gelben Westen sind keine Protestbewegung, sie markieren einen. Die Wut treibt sie zusammen, aber diese Wut hat nicht eigentlich ein Objekt. Jeder hat seinen Zorn, seine Verzweiflung und Frustration. Es gibt so viele Forderungen wie Gelbe Westen. Diese einzelnen bilden eine - bunte und beeindruckende - Masse, aber."Für Jérôme Fenoglio in wirft die Krise allerdings ein Schlaglicht auf Emmanuel Macrons: "Die aktuelle Krise zeigt, dass sich alle Prinzipien, die den Erfolg des Präsidentschaftskandidaten Macron im Wahlkampf ausmachten, nunhaben und seine Fragilität offenbaren. Was einst als Kommandoaktion erschien, ist heute eine Tabula rasa mit ein paar Getreuen an den Schlüsselposten."Macron muss unbedingt von seinem hohen Ross steigen und mit den Leuten reden, meint der Politikwissenschaftler und Extremismusforscher in der. Dass man nicht Steuern senken und gleichzeitig die Staatsausgaben beibehalten oder sogar erhöhen kann, wissen die Leute eigentlich, so Camus, doch spüren sie hinter den jüngsten Erhöhungen eine große Verachtung für ihre Probleme: "Macronswar ein großer psychologischer Fehler. Sie wird hauptsächlich als Mittel der Unterdrückung wahrgenommen, obwohl sie einefür die reichsten Haushalte vorsieht und die Abwanderung von Unternehmern verhindern soll. Der Präsident hat es jedoch nicht geschafft, diesen Sachverhalt ausreichend zu erklären. Und so ist der Eindruck entstanden, er sei ein Präsident der Reichen.""Die neue Aktion des Zentrums für Politische Schönheit (ZPS) ist - ein", erklärt ein empörter Jens Bisky in der. Das Zentrum hat auf soko-chemnitz.de hochgeladen, die den Hitlergruß zeigen oder ähnliches und fragt: "Wo arbeiten diese? Wer beschäftigt sie? Warum haben Sie die Zeit, ihren Hass auf Minderheiten zu verbreiten, die Presse zu attackieren und die Kunst mit Gewalt zu bedrohen?" Oder: ", Nachbarn oder Bekannten und kassieren Sie Sofort-Bargeld." Das ist wirklich übel, findet Bisky: "Soko-chemnitz.de erinnert an das Ich-verpetze-meinen-Lehrer-Projekt der AfD und wäre leicht auch in eineoder Linke oder Schwule in der Nachbarschaft zu verwandeln. Sprachlich müsste man nicht viel ändern, das ZPS spricht von: 'Volksverrätern', 'Gesinnungskranken', 'Vaterlandsverrätern', 'rechten Deutschlandhassern', 'Drückebergern' und setzt diese in Gegensatz zu den 'Normalen'. Diese Sprache hätte man in den Achtzigerjahren '' genannt. Selbstverständlich wird hier satirisch übertrieben, ist allesformuliert. Aber das macht es nicht besser."Denunziatorisch? "Wer in den sozialen Medien mit seinem Rechtsradikalismus prahlt, hat sich erst einmalgestellt", findet Arno Widmann in der. Und überhaupt: "Wenn dienach einem Blick auf 'soko-chemnitz.de', erklären könnten: Wir kennen all diese Leute, wir haben sie überprüft und festgestellt, die Rechercheure den Zentrums für Politische Schönheit haben sich getäuscht, dann wäre diese Aktion überflüssig, dann wäre sie ein Stück Gesinnungskunst und nichts sonst. So aber stellt sie den Behörden, der Politik und uns die Frage: Warum schaffen die dafür existierenden, dafür bezahlten Dienststellen es nicht,, die nicht nur mit ihrer Gesinnung, sondern auch mit ihren Taten prahlen?""Denunziation ist, auch wenn es widerwärtige Figuren trifft, eine Art", meint dagegen Frank Jansen im. "Das ist mit demokratischen Werten nicht zu vereinbaren. Die Bundesrepublik bekämpft ihre Feinde grundsätzlich nicht mit zweifelhaften Methoden. Und Chemnitz wird, wenn Rechtsextreme ihre Arbeitsstelle verlieren und auf der Straße stehen. Die dann für Migranten noch gefährlicher wird, als sie es schon ist."