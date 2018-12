Nachdem dieein Moratorium für die Dieselsteuererhöhung verkündet hat, haben auch die "" eine Verantwortung, findet in- unter anderem die, sich loszusagen "von Intellektuellen wieoder, die unterstellen, dass es vielleicht 'kein Zufall' sei, dass die Randalierer so leicht bis zumvordringen konnten, um dort einzudringen und Verwüstungen anzurichten - sie führen diese Bewegung in die schlimmste aller Fallen, das." Lévy findet sogar einen historischen Vorläufer, den Syndikalisten, der vor 1914 für einen "Gelben Sozialismus" focht, bevor er nach rechts abwanderte.Es istbisher dunkelste Stunde, kommentiert nicht nur Matthew Karnitschnig in: "Die letzten Tage haben gezeigt, was von Macrons Vision geblieben ist. Ob's um die Benzinsteuer geht, die Pläne für eineoder die geplante Reform der, Macron hat nur wenige seiner Vorschläge verwirklichen können." Sehr ernst auch der Kommentar derKorrespondentin Michaela Wiegel: "Das Rückzugsmanöver, das die Regierung am Dienstag eingeleitet hat, wirdauf allen weiteren Reforminitiativen Emmanuel Macrons lasten. Es braucht jetzt einen Überschuss an Optimismus, in dieser Entwicklung nicht dendes europäischen Hoffnungsträgers zu sehen."Immerhin zirkulieren nun zwei Dokumente mitder "Gilets jaunes" ( hier und hier ): Der Mindestlohn soll 1.300 Euro betragen, das Maximalgehalt 15.000 Euro, die Mindestrente 1.200 Euro. Statt Benzinsteuern zu erheben, sollen Häuser isoliert werden, damit die Bewohner Geld sparen. Abgeordnete sollen ein "Median-Gehalt" bekommen. Die Austeritätspolitik soll beendet werden, Verlegungen industrieller Fertigung ins Ausland sollen verhindert werden. analysiert die Papiere und kommt zu dem Ergebnis:der Forderungen entsprechen den Forderungen des linksradikalen Präsidentschaftskandidaten. Undder Forderungen entspricht den rechtsradikalen Forderungen...Die Franzosen haben, weil sie den alten Rezepten der Rechten und der Linken nicht mehr trauten. Jetzt aber schlagen sie in einer Kombination aus Selbsthass und Arroganz lieber alles kaputt als Veränderungen zuzulassen, seufzt der französische Philosophin der. "Im Prinzip wäre diese Scheu vor dem Neuen 'konservativ' zu nennen. Nun hat deraber eine erstaunliche Eigenheit: Er drückt sich immer in deraus. Dieses Paradox ist durch die Position derin Staat und Medien zu erklären: Seit 1945 hat sie dem Land in kulturellen Belangen den Stempel aufgedrückt und ihre Art des Denkens und Argumentierens durchgesetzt. So fungiert sie gewissermaßen als Über-Ich der Republik. Die Linke ist die Instanz, der man immer Rechenschaft ablegen muss; wer immer in Frankreich handeln oder legiferieren will, muss sich an ihrer ideologischen Richtschnur messen lassen, und keine Rede findet Gefallen, wenn sie nicht mit eineranhebt und die Kraft der Revolution betont. Das führt zu der seltsamen Situation, dass sich heute dezidierte Fortschrittsfeinde, die einzig für die Wahrung ihrer alten Interessen kämpfen, eine Rhetorik der Bewegtheit und Bewegung borgen."Leicht fremdelnd berichtet der noch recht frischgebackeneKorrespondent Benedict Neff über: "Berlin ist auch nicht eine, wie es immer heißt. Es verhält sich eher so:haben hier ihr Leben nach dem Studium einfach nicht angepasst; ihr Lebensrhythmus bleibt maßgeblich bestimmt von Berauschung und Ausnüchterung."