Foto aus der Ausstellung "L'Asie rêvée d'Yves Saint Laurent"





Sapeurs, Foto aus dem Archiv Henrike Naumanns

Wem es inmit dem Vandalismen der Gelbwesten zu brenzlig wird, kann sich im Musée Yves Saint Laurent in Sicherheit bringen, schreibt Annabelle Hirsch in ihrer Modekolumne für die: "Gezeigt wird hier, in den ehemaligen Arbeitsräumen des französischen Couturiers, wie sich dieser Ende der siebziger Jahre, genauer 1977, also just als die Globalisierung begann und dazu führte, dass wir uns heute mehr nach Gesinnung als nach Weltregion kleiden, anversuchte. Was wir hier durch bunt leuchtende, mit Blumen bestickte Seidengewänder, mit Steinen besetzte und wie Goldregen funkelnde Kleider,entdecken, ist das China der Kaiserzeit, Japan und Indien." Hier werde einem rasch "bewusst, wie weit wir uns von dieser Welt, von dieser Idee derweg entfernt haben."





In der stellt Beate Scheder die Arbeit der Künstlerinvor, die sich der Archivierung der Kultur derwidmet. Sapeurs, das sind dieetwa in. Während die meisten von ihnen sich für französische Mode interessierten, entwickelte sich in Kinshasa ein ausgesprochenes Faible für japanische Mode, "seit 1986 zumindest, als der für die Sapeurs stilprägende Musiker Papa Wemba für ein Konzert nach Tokio reiste. Wer in Kinshasa dazugehören möchte, trägt folglich nicht Yves Saint Laurent, Chanel oder Dior, sondernoder."