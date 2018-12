Solche Ausschreitungen hat es in Paris seit 1968 nicht gegeben.mischten sich unter die "Gilets jaunes", was nicht heißt, dass diese nicht selbst zu Gewalt fähig wären.bringt eine Bilderstrecke aus Paris und den Regionen Die Bewegung der "" ist ein Wendepunkt für den bisher recht selbstherrlich agierenden meint Laurent Joffrin in: "Kann sich Frankreich den Herausforderungen des beginnenden Jahrhunderts stellen, ohne? Dies ist der Weg, der seit 18 Monaten eingeschlagen wurde. Unter dem wohlwollenden Blick der herrschenden Klassen, setzt man ein vom Himmel gefallenes Reformprogramm um,, weder mit Organisationen, noch mit der Bevölkerung, und folgt einer hektischen Agenda, die die Begünstigten begünstigt, bevor man sich über die Kaufkraft der großen Mehrheit der Franzosen Gedanken macht."Ebenfalls in unterhält sich Alexandra Schwartzbrod mit dem Historiker, Autor einer "Histoire populaire de la France", der bekundet, wie verblüfft er bei der Lektüre vonBuch "Révolution" gewesen sei: "Diekommen darin überhaupt nicht vor. In seinem Pantheon gibt es keinen Jaurès und keinen Léon Blum. Dass ein Präsident, der doch das ganze französische Volk repräsentieren soll, derart, sagt eine Menge aus über einen Ethnozentrismus, der nun gegen ihn ausschlägt. Es ist nicht mal Verachtung, es ist. Er ist der Repräsentant der Hochqualifizierten... Der Graben ist noch vertieft worden durch seine mangelnde Erfahrung als Abgeordneter vor seiner Wahl, was für viele Mitglieder seiner 'République en marche' gilt. Und darum hat eine Dieselsteuererhöhung zu einerund einer Personalisierung geführt."In Paris blickt Nadia Pantel () ratlos auf die Demonstranten, die die französische Hauptstadt am Wochenende ins Chaos stürzten: "Die Menschen an Straßensperren und Barrikaden haben wie ihr Präsident das Vertrauen in die Volksparteien verloren. Doch in ihrer Enttäuschung wenden sie sich nicht Macron zu - sie wehren alles ab, was nachklingt. Parteien, Steuern, Medien, Polizei. Oder einfach nur die Idee, dass man eine Demonstration anmelden könnte. Übrig bleibt eine. Die Proteste sind nicht nur bemerkenswert brutal, sie sind auch. Der einzige Slogan, auf den sich alle einigen können, lautet 'Marchons, marchons'. Es ist der Marschier-Refrain der französischen Nationalhymne. Nur marschiert gerade niemand in irgendeine Richtung."