Ulrich Schulte erklärt in der, warum ein wirtschaftsnah und "leitkulturell" eingestellter CDU-Kandidateine gute Sache wäre: "Eine fürchterliche Wirkung der Ära Merkel war, dass sie die. Irgendwie war die Kanzlerin alles. Ein bisschen konservativ, sozialdemokratisch, aber auch grün. Doch Einheitsbrei zerstört die Demokratie. Was das politische System jetzt braucht, istzwischen den demokratischen Parteien. Nur so kann das Klischee entkräftet werden, aus dem die Rechtsextremen Funken schlagen. Merz wäre ein Garant für klare Fronten."wartet wie seinerzeit Angela Merkel statt dessen mit einem Grundsatztext in derauf (in dem er sich mit der Formel vom "", die ausschließlich von Politikern benutzt wird, als Bewohner der Blase kenntlich macht). Die CDU müsse gar nicht, versichert er: "Kaum jemand will von Ideologen regiert werden, die vorschreiben, wie wir zu leben und zu denken haben, und die überversorgen oder bevormunden. Wir nehmen die Menschen wie sie sind - mit. Unser Ausgangspunkt ist der Mensch als Mensch, nicht das System oder die Theorie. Unsere Freiheit meint nicht maximale Individualität, sondern Freiheit zur Verantwortung, für sich und andere. Wir wollen den Bürgern und ihren Familien ein Leben in sozialer Sicherheit, Frieden, Freiheit und mit Zuversicht für die Zukunft ermöglichen." Nicht nach rechts rücken - aber die drei Stichworte "", "" und "" sind doch drin!Thomas Assheuer wird indes beimulmig zumute, wenn er sich dieunter CDU-Rechtskonservativen wieundvorstellt, die offen ihre Kritik am "mentalitätsgeschichtlichen liberalen Erbe" Merkels äußern: "Im Kern läuft sie auf die Behauptung hinaus, die Bundesrepublik sei leider nicht das echte, sondern nur das- eine Erfindung der Siegermächte, ein der Nation wesensfremdes, auf den Namen 'Liberalismus' getauftes Konstrukt. Und heute? Heute sind es die linken Eliten, die aus diesem Liberalismus Honig saugen, denn überall seien sie mit dem Herzen zu Hause, nur nicht in Deutschland. Für Dobrindt schlürfen sie ihrenim Hedonistenviertel Prenzlauer Berg, wo nicht einmal - so klagt Jens Spahn - noch anständig Deutsch gesprochen wird. Die 'liberalen Eliten', so klingt es, haben eine Gesellschaft hinterlassen, dieund deren Machtwille gebrochen ist. Deutschland ist weder wehrhaft, noch besitzt es eine nationale Identität. Deutschland ist nicht mehr deutsch."Derhat sein "Sex-Appeal" verloren - vor allem, weil er das Bedürfnis vieler Menschen nachignoriert hat, schreibt Gerhard Schwarz in der. Zugleich konstatiert er eine "": "Die Freiheit ist den Menschen in unseren Breitengraden so selbstverständlich, dass sie nicht merken, wie sie schleichend ausgehöhlt wird; sie beginnen, Unfreiheit als Freiheit wahrzunehmen. Weil die vielen feinen Einschränkungen der Freiheit immer mit einem guten Zweck begründet werden - Gesundheit, Umwelt, Soziales, Sicherheit -, wehren sie sich nicht und sehen nicht den Preis an Freiheitsverlust, der für die guten Ziele zu bezahlen ist." In der plädiert auch, ehemals Chef der Böll-Stiftung, für eine Wiederentdeckung des Liberalismus.