In Freiburg haben offenbar einige Flüchtlinge eine junge Frau vergewaltigt. In der taz berichtet Steve Przybilla, wie die die Stadt versucht, damit zurecht zu kommen, ohne das Verbrechen zu verharmlosen oder zu pauschalisieren. Christian Rath legt dar, warum Flüchtlinge bei Straftaten doch recht häufig überrepräsentiert sind. Drei Gründe gebe es: Erstens dürfte bei Flüchtlingen die Bereitschaft zur Anzeige höher sein. "Zweitens ging schon immer ein Großteil von Gewalt- und Sexualdelikten auf das Konto junger Männer. Diese Gruppe ist unter den Flüchtlingen, die ab 2015 nach Deutschland kamen, relativ stark vertreten. Drittens nennen Kriminologen soziale und kulturelle Gründe: eigene Gewalterfahrungen im Herkunftsland und auf der Flucht, eine aus der Heimat mitgebrachte Machokultur und fehlende soziale Kontrolle bei alleinreisenden jungen Männern."



Soziale Gleichheit kann nur in einem Gemeinwesen entstehen, in dem die Menschen sich für einander verantwortlich fühlen, meint der Philosoph und Schriftsteller Leander Scholz in der SZ. Er fordert daher die SPD auf, sich für die Einführung eines sozialen Jahres für alle einzusetzen, "denn nur so lässt sich erreichen, dass andere Lebenswirklichkeiten erlebt werden. Zu den zentralen Projekten der SPD gehören eine Bürgerversicherung und eine Rentenkasse, in die alle einzahlen. Die Diskussion darüber, was wir nicht dem Markt überlassen sollten, betrifft aber nicht nur die sozialen Leistungen, sondern die soziale Ordnung selbst. Wenn es der SPD nicht gelingt, mehr Projekte der Gleichheit durchzusetzen, wird sich die Partei überflüssig machen."



Die Zeit veranstaltet ein ganzseitiges Pro und Contra zu der Frage, ob ein Sketch, den Jan Böhmermann und andere in Anwesenheit ihres jüdischen Kollegen Oliver Polak aufführten, - man wusch sich die Hände mit Desinfektionsmittel (unser Resümee) - antisemitisch gewesen sei. Antonia Baum meint ja: "Betrachtet man dann den sogenannten antisemitischen Witz, den Böhmermann im Rahmen eines Stand-up-Auftritts gegenüber Polak gemacht hat, muss man feststellen, was auch schon Polak festgestellt hat, nämlich dass da kein Witz ist, weil es keine Pointe gibt. Was übrig bleibt, ist folglich nur noch 'antisemitisch'." Lars Weisbrod verweist dagegen darauf, dass dieser Sketch an einem Abend, der den Kollegen Serdar Somuncu feierte, im Kontext vieler zotiger und rassistischer Witze stand, die man sich in der Eigenschaft als Satiriker erlaubte.



In der SZ fragt die französische Journalistin Cécile Calla, warum die Emanzipation der Frauen in Deutschland kaum ein Thema ist. Und wenn, dannn kommen sie in der Debatte nur als Mütter oder potenzielle Opfer vor. "Die Frau als mündige, individuelle Person bleibt im Dunkeln", meint Calla und verweist auf Frankreich, wo man weiter sei: "Die soziale und kulturelle Bedeutung sexueller und leiblicher Erfahrungen wird in Frankreich auch von Leitmedien als politischer Stoff verstanden und entsprechend breit besprochen. Die Tageszeitung Le Monde beispielsweise initiierte vor wenigen Wochen eine große Debatte über die Klitoris mit Beteiligung einer Historikerin, eines Chirurgen, einer Youtuberin und einer Zeichnerin. Camille Froidevaux-Metterie, eine Politologin, die zur weiblichen leiblichen Erfahrung forscht, spricht von einer 'Genitalwende' in der Geschichte der Emanzipation. Aus ihrer Sicht bilden die aktuellen Diskussionen über den weiblichen Körper die letzte Stufe der Emanzipation, nachdem Frauen politische und wirtschaftliche Mitbestimmungsrechte sowie die Kontrolle über ihre Fruchtbarkeit errungen haben."