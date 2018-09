Vier Schriftstellerinnen diskutieren morgen in Berlin über die Möglichkeit eines(mehr hier ). Ihre Positionen, die in der vorabgedruckt sind, klingen eher skeptisch.schreibt: "Linker Populismus funktioniert tatsächlich nur von oben nach unten - und zwar innerhalb der eigenen Bewegung. Kaum eine linkspopulistische Strömung, die sich nicht irgendwann in einenverwandelt hätte (Venezuela mit Chávez, Perón in Argentinien). Ausgerechnet die populistischen Postmarxisten, die für sich doch gerne in Anspruch nehmen, zu neuen Ufern aufbrechen zu wollen, orientieren sich am traditionellen.", der im Alter von 86 Jahren gestorben ist, war einer der ersten, die über den Kontext vonnachdachten, auch wenn er seine Theorie der Beschleunigung später kaum an der Digitalisierung überprüfte. Harry Nutt schreibt den Nachruf in der: "Der '' ist einer, der nicht mehr endet und der letztlich in den beschleunigten Informationsmedien, die immer auch Kriegsmedien sind, fortgeführt wird. So ging derin jener Zeit, und er löste eine neue Lust an der Theorie aus, die nicht auf Begriff und Definition versessen war, sondern auf Assoziationsreichtum undsetzte." Imgibt's kurze Anmerkungen von Helmut Mayer, und im schreibt Gregor Dotzauer den Nachruf auf den "Propheten des Untergangs".