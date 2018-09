Lotte Laserstein: In meinem Atelier, 1928. Foto: Lotte-Laserstein-Archiv / Städel Museum





Noch so eine vergessene Malerin: Lotte Laserstein. Das Städel Museum widmet ihr eine Ausstellung. Hans Joachim Müller freut das sehr, dennoch überlegt er in der Welt, ob Laserstein als Frau im Strudel der Geschichte unterging, oder als Künstlerin, die nie den Skandal suchte, sondern eher Stille und Schwermut: "Das unterscheidet Lotte Laserstein. Ihre Unzuständigkeit fürs Willensmenschliche. Ihr auffälliges Desinteresse an der Erzwingungskultur, die künstlerischer Fortschritt heißt. Es kommt einem von heute aus gesehen wie wundersamer Trotz vor, dieses völlig selbstverständliche, nie problematisierte Festhalten an der Gegenstandsgewissheit der realistischen Tradition. Nie hat Laserstein einen Grund gesehen, sich vom Strom der Moderne mitreißen zu lassen oder sich bekenntnishaft gegen den Sog zu wehren."



In seiner Arbeit "Olympia" zeichnet der belgische Film- und Fotokünstler David Claerbout den Zerfall des Berliner Olympiastadions in Echtzeit auf, was sich über eine Zeitspanne von tausend Jahre erstrecken soll. Im NZZ-Interview mit Angelika Drnek spricht über das Ende der Fotografie als Glaubensmedium, die Zeit in der Kunst und die Verunsicherung in der Bildkultur: "Wenige sind sich bewusst, dass die Fotografie im Auge des Sturms steht. Sie hat immer noch einen 100-prozentigen politischen und sozialen Einfluss, selbst in unserer Hyperdemokratie, in der ein Schnappschuss ein Gesetz ändern kann. Die schnelle Bildkultur ist eigentlich das Resultat der Macht des Proletariats. Das Proletariat, ohne Macht über das Wort, hat sich das Bild erfunden, damit man miteinander reden kann. Und das Bild hat sich als etwas viel Schnelleres als das Wort erwiesen. Die Verunsicherung liegt in diesem Verhältnis. Denn diese Sprache verunsichert die Machthaber, sie wird nahezu als nukleare Gefahr gesehen. Mit Bildkultur lässt sich keine Politik machen."



Weiteres: Andrea Köhler umreißtin der NZZ, wie es um das Metropolitan Museum in New York steht, dessen Leitung der Österreicher Max Hollein jetzt übernimmt. Guardian-Kritiker Adrian Searle vergnügt sich in einer Ausstellung über den Witz in der Kunst, die ohne Fischli und Weiss auskommt, aber natürlich nicht ohne Kalauer über Schafe liebende Waliser.



Besprochen werden die beiden Tintoretto-Ausstellungen in der Galleria dell'Accademia und im Palazzo Ducale in Venedig (SZ) und die Schau "Bestandsaufnahme Gurlitt" im Berliner Gropiusbau, die Werke aus dem Kunstfund des Nazi-Kunsthändler Hildebrand Gurlitt zeigt (taz).