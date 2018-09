Die Debatten um dengewinnen wieder an Dynamik: "Entscheidend werden die Jahresparteitage Labours kommende Woche und der Konservativen in der Woche danach", berichtet Daniel Zylbersztajn in der. Und Theresa May wird am Ende ein Parlaments-Votum brauchen, um ihren Deal zu verwirklichen. Der Aktivist Philip Cunliffe hat die Gruppe "The Full Brexit" gegründet, eine Gruppe, und legt in derseine Argumente vor: "Viele von uns sehen das Brexit-Votum als Volksaufstand gegen einenund als Geltendmachung von Demokratie gegen die von der EU verkörperte Technokratie und... Dass die britische Linke dem Brexit so feindselig gegenüber steht, entspricht einem tiefen britischen Provinzialismus - eine Weigerung, zur Kenntnis zu nehmen, was in der EU passiert. Nur selten wird in der britischen Debatte wahrgenommen, dass die EU eineverfolgt, die ihre südlichen Mitgliedsstaaten in die Armut gedrängt hat."Felix Ackermann liefert für dieeinen Stimmungsbericht aus, wo man darüber nachdenkt, warum so viele Polen der PiS-Regierung gegenüber gleichgültig bleiben. Das Gefühl,zu sein, erklärt zum Beispiel der Philosophunter anderem mit derim Zweiten Weltkrieg: "Leder argumentiert, dass der nationalsozialistische Mord an den polnischen Juden und die nach Kriegsende erfolgte Beseitigung der Landbesitzer als Klasse die Grundlagen für dieder Gesellschaft gelegt hätten. Die meisten Bürger betrachten diese Umwälzungen, als seien alle Polenan nationalsozialistischer und kommunistischer Herrschaft gewesen. Er verweist auf die Aneignung des Eigentums von drei Millionen polnischen Juden und auf die sozialen Rollen, die Polen im Zuge der sozialistischen Modernisierung im Nachkriegsstaat übernommen hatten. Das heutige Bürgertum in Polen sei das Ergebnis dieser Prozesse, und weil es sich, verinnerliche es sich nicht als handelnde Kraft: 'Ein unbewusst gebliebenes Gefühl der Schuld lähmt das Denken.'"