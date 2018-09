DieAutorinnen Patricia Hecht und Anne Fromm werfen dermal wieder vor, dass sie "" sei. Anlass ist diesmal eine Reportage von Annika Ross, in der- die sich eher zur SPD als zur AfD bekennen - über ihre Angst vor herumhängendensprechen, die mit Drogen handeln und Mädchen anbaggern. Das lassen die-Autorinnen nicht zu: "Sie hätte recherchieren können, dass diein Chemnitz rückläufig ist, genauso wie die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen. Sie hätte einordnen können, dass die Zahl der angezeigten sexuellen Übergriffe in Chemnitz zwar gestiegen ist. Dass das aber laut Polizei darauf zurückzuführen ist, dass neue Tatbestände in das Strafgesetzbuch aufgenommen wurden."In der kann Claudia Schwartz nur den Kopf schütteln über eine deutsche, die sie vor allem nach Erscheinen des neuen Sarrazin-Buches (unsere Resümees ) bestätigt sieht. Eine Leseempfehlung will sie nicht aussprechen, aber "als Grundlage für den Streit über Integration liefert es viel denkwürdigen. Hätte man sich in den vier Jahren seit 'Deutschland schafft sich ab' etwas weniger echauffiert und manches, was dort steht, bedacht, wäre Deutschland vermutlich schon weiter. Womit auch gleich gesagt sei, dass diezum Thema die gesellschaftspolitische Mitte immer weiter erodieren lässt - zugunsten der politischen Ränder."Eine zunehmendeder Debatte, ganz gleich ob über Migration, Gender oder Populismus, bescheinigt auch die Autorin und Regisseurinim-Blog derdem Journalismus. Sie plädiert für "" (GFK): "Dabei geht es um die Frage, wie Äußerungen - egal wie unlogisch, übergriffig, verkorkst oder brutal sie uns vorkommen mögen - sich so hören lassen, dass Mensch mit den dahinter liegenden Bedürfnissen des anderen in Kontakt kommt.großes Stichwort ist. Für den Psychologen und Begründer der GFK ist letztlich auch eine Schlägerei nur eine (hilflose) Äußerung eines Bedürfnisses. Wie wir diese Situation einordnen, verarbeiten und beantworten, liegt in unserer Verantwortung. Um Gewalt nicht zu reproduzieren, empfiehlt Rosenberg, auf 'lebensentfremdende' Kommunikation zu verzichten:, keine Vergleiche, kein Übertragen von Verantwortung auf andere."Diehat sich mit der türkischen Investigativ-Journalistin) getroffen, die zunächst für ihre Berichterstattung zu den Panama-Papers und aktuell für ihre Berichterstattung über die Paradise-Papers von Premierminister-Sohnund vonk, Finanzminister und Schatzmeister der, außerdem Schwiegersohn des Präsidenten, verklagt wird. Schon ohne die Prozesse kämpftunter der Repression um ihre Existenz: "Die Auflage der Zeitung ist von mehr als 150 000 Mitte der Neunziger auf etwagesunken, das Anzeigengeschäft liegt brach. Kaum ein Unternehmen wagt es noch, in regierungskritischen Medien zu inserieren. Ein strukturelles Problem der türkischen Medienlandschaft ist, dass die meisten Medien mit relevanter Reichweite in der Hand großer Mischkonzerne sind. Diese wiederum sind oft auch in der Bau- oder Energiebranche tätig, buhlen also um staatliche Aufträge; regierungskritische Berichterstattung beschädigt das Geschäft."