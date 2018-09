wird zwanzig und immer noch ein bisschen unheimlicher. Abgesehen davon, dass die (übrigens immer weniger überzeugende)dominiert, dass Google beivorne liegt und mit90 Prozent des Handymarktes beherrscht, greift der Konzern nun auch auf den Rest der Welt über, schreibt Markus Beckedahl beiAber die Nutzer haben es zumindest teilweise selbst in der Hand und können auf Alternativen zugreifen: "Für datenschutzfreundlichere e-Mail-Provider nimmt manund GMail lieber Anbieter wie Posteo oder Mailbox . Die kosten zwar etwas, dafür bekommt manund vor allem mehr Privatsphäre. Wer sich mit IT auskennt, nutzt offene Android-Alternativen wie Lineage OS . Die kosten zwar, schicken aber deutlich weniger Daten an Google. Fürbietet sich die offene Community OpenStreetMa p an. Und für Alternativen zum Chrome-Browser empfehlen wir wahlweise Firefox oder die offene Chromium-Alternative ."Im plädiert Matthias Becker für eine, um den Internetkonzernen wenigstens etwas von ihren monströsen Gewinnen abzuknöpfen, und für die Schaffung: "Dann hätten die Nutzer die Auswahl zwischen verschiedenen Netzwerken - so, wie es auch bei den Telefongesellschaften der Fall ist. Eine Nachricht ließe sich dann von Whatsapp zu Signal schicken und von dort zu Telegram weiterleiten. Das Schlagwort dafür lautet ''. Bundesjustizministerin Katarina Barley schloss sich kürzlich jener Forderung an. Allerdings hat die Bundesregierung bisher keine konkreten Schritte in diese Richtung unternommen. Immerhin wird der sogenannte 'European Electronic Communications Code' aller Voraussicht nach Ende 2018 in Kraft treten. Dann können Regierungen Anbieter zu offenen Schnittstellen verpflichten - sofern sie wollen."Laut einer Kurzmeldung vonhat die Bundesregierung die Idee einer Digitalsteuer allerdings schon wieder: "Die Bundesregierung fürchtet, dass mit dieser Argumentationim Ausland stärker besteuert werden könnten - etwa Autokonzerne, wenn sie Fahrzeuge in China und Indien verkaufen."Gegenist Google immer noch harmlos! Fast schonliest sich, was die-Reporterin Davey Alba über schreibt : Rodrigo Dutertes Macht basiert geradezu auf diesem Instrument, mit dem er auch die Oppositionspolitikerin, die jetzt seit einem Jahr im Gefängnis sitzt, zerstörte: "Die jüngste Zerknirschung über die monopolistische Macht von Facebook in den USA, ist nichts gegenüber dem Zugriff der Mega-Plattform auf die Philippinen. Dank einer social-media-gierigen Bevölkerung und einem durch Facebookhat Facebook das Land vollkommen überschwemmt. Und da der Zugang zu anderen Daten über News-Seiten oder einen mobilen Web-Browser teuer ist, geht derfür die meisten Filipinos über Facebook."In der plädiert der Wirtschaftsrechtler Marc Amstutz für die Schaffung eines "": "Digitalnetze als zivilgesellschaftliche Handlungsfelder werden so der totalitären Datenaneignungsstrategie namentlich der Big Five (Google u. a.) entzogen und in die Gestaltungszuständigkeit der dateneigentumsrechtlich berechtigten User übergeführt. Das bisher rechtsfreie Web würde mit der Einführung von Dateneigentum seinen zweiten evolutionären Schub erfahren (der erste war die Revolution der digitalen Netz-Vernetzungstechnologien)."Auf geißelt Helmut Martin-Jung dieder Konzerne. Ja, wenn es wenigstens derwäre, der sammelt: Der, meint er, "sollte sein Möglichstes tun, damit sichereentstehen. Die kämen dann nicht nur einem einzigen, sondern vielen Unternehmen zugute. Und damit auch der Allgemeinheit."DieGoogle, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft mögen mächtig sein. Aber die, der Spionageverbund der USA, Großbritanniens, Kanadas, Australiens und Neuseelands ist mächtiger. Laut einem gemeinsamen Statement möchten diese fünf die anderen fünf dazu verpflichten, ihn ihren Verschlüsselungen eineeinzubauen, meldet Patrick Beuth auf: "Am Ende des Statements fehlt nur noch ein 'andernfalls', aber sinngemäß steht es da: 'Sollten Regierungen weiterhin auf Hindernisse treffen (...), werden wir möglicherweise technische, gesetzgeberische odertreffen, um solche Lösungen zu bekommen'."Weitere Artikel: Auf tut Dirk Peitz die Erfindung Googles als eigentlichab und warnt vor der Intransparenz des Konzerns. Im Interview mit erinnert sich der deutsche Informatiker, warum er die Googlegründer Larry Page und Sergej Brin gleich nach dem ersten Gespräch 1998 finanziell unterstützt hat: Suchmaschinen, sagt er, gab es ja damals schon, "zum Beispiel AltaVista, Infoseek, Excite, Lycos, Namen die heute kaum noch jemand kennt. Das Problem war, dass keine dieser Suchmaschinen richtig funktionierte, weil sie nichtkonnten." Und in der SZ erinnert Bernd Graff an die, die Google vor zwanzig Jahren auslöste.