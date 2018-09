Werk ohne Autor oder Autor ohne Werk?





Heilig und nüchtern: Carlos Reygadas' Western "Nuestro Tiempo" (Bild: Match Factory)

Inverdauen die Kritiker noch immer"Werk ohne Autor", eine Art inoffizielle Gerhard-Richter-Biografie ( mehr dazu im gestrigen Efeu). Christiane Peitz reibt sich imsehr an der "kunstgewerblichen Heldenästhetik" des Films, die sie an dieerinnert, und daran, dass die von Paula Beer gespielte weibliche Hauptfigur im letzten Akt vor allem nackt auftritt. Auf Peitz' entsprechende Nachfragen bei der Pressekonferenz - auch etwa danach, warum in dem Filmmit alliierten Bombenangriffen auf Dresden in einer Parallelmontage zu sehen sind - reagierte der Regisseur erst mit einem Gag, dann sprachlos, schließlich wirr stammelnd (zu besichtigen hier ab etwa 01:51:30). Peitz' Kollege Andreas Busche verzweifelt darüber, dass der Film nun auch für denins Rennen geht: Dies "wird das Vorurteil bestätigen, dass aus Deutschland allenfallskommt. Von 'Toni Erdmann' zu 'Werk ohne Autor': Das deutsche Kino steht wieder am Anfang."In der winkt Daniel Kothenschulte müde ab: "Kunst ist im Kino schon oft missverstanden worden, aber." Auf "ein Übermaß an Subtilität" ist in diesem Film nicht zu hoffen, hält -Rezensent Hanno Rauterberg fest: "Man merkt, es geht ihm nicht um Geschichte, er benutzt sie nur. So wie er auch seine Figuren benutzt, die nicht als Subjekte ihres Lebens auftreten, eher schon wie."Außerdem vom Lido: Ziemlich hingerissen ist-Kritiker Dietmar Dath von' "Nuestro Tiempo", der von allen in Venedig gezeigten Western sein liebster ist: Dieser "Ewigkeitswestern ... schaut dem Land beim Einschlafen und Aufwachen zu wie den Menschen beim Weinen und den Tieren beim Sterben, ohne seinezu verlieren."Tim Caspar Boehme lobt die "Stimmung des Unbehagens" inDrama "Vox Lux", in demauf "wirklich tolle" Weise einen tragischen Popstar spielt. Und-Kritiker Thomas Steinfeld berichtet vonPräsentation seines neuen Films "Happy Lamento", der in einer Nebenreihe läuft.Weitere Artikel: dokumentiert Stefan Ripplingers zuvor beimerschienenes Gespräch mit Kurator Hannes Brühwiler über dessen im Berliner Kino Arsenal gezeigte Reihe über. In der taz empfiehlt Ekkehard Knörer den morgen Abend im Berliner Zeughauskino gezeigten Film "Am Ama Am Amazonas" des Ulmer Kollektivs. Besprochen werden' auf Heimmeiden erscheinender "Gemini", der laut Perlentaucher Lukas Foerster die Mumblecore-Ästhetik und den Neo(n)-Noir zu etwas "endgültig Neuem" verschaltet,' in der Steinzeit angesiedelter Coming-of-Age-Film "Alpha" ( Perlentaucher SZ ),auf Jiddisch gedrehter Film "Menashe" ( taz Tagesspiegel ),"Les Fantômes d'Ismaël" ( Standard ),"Das schönste Mädchen der Welt" ( NZZ ) und"Utøya 22. Juli" ( NZZ Welt , unsere Berlinale-Kritik hier ).